«Абсурд»: Жорин поразился попытке избившей сына Пьехи возбудить дело против мальчика

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Игорь Рязов
Эксклюзив 1 909

Адвокат звездной семьи удивился, что Ирина Безбородова беспокоится о своем бассейне, хотя против нее возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: Instagram @wolfieha; 5-tv.ru

Ирина Безбородова, против которой возбуждено уголовное дело по подозрению в избиении сына певца Стаса Пьехи, потребовала привлечь мальчика к уголовной ответственности. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат звездной семьи Сергей Жорин.

«Стало известно, что Ирина Безбородова написала заявление в полицию на маленького Петю Пьеху. Если я не ошибаюсь, она написала заявление в 89-й отдел полиции поселка Рощино Ленинградской области — как раз того самого поселка, где она на минувшей неделе напала на ребенка, избила его, по факту чего возбуждено уголовное дело. В этом заявлении уже сама Ирина Безбородова просит привлечь к уголовной ответственности маленького Петю за то, что он испортил бассейн», — рассказал Сергей Жорин.

По словам адвоката семьи Пьехи, ситуация выглядит абсурдно по двум причинам.

«Абсурд этой ситуации заключается не столько в том, что в соответствии со статьей 20 УК РФ маленький Петя не достиг возраста наступления уголовной ответственности, а в том, что несмотря на возбужденное против Ирины Безбородовой уголовное дело, она до сих пор беспокоится о судьбе того самого злополучного бассейна, который, к слову, уже был отремонтирован и активно эксплуатируется семьей Ирины», — поразился Сергей Жорин.

Около недели назад в семье Стаса Пьехи произошел скандал. На семилетнего сына исполнителя напала жена футбольного арбитра Ирина Безбородова, объяснив это тем, что он проткнул карандашом ее бассейн. Мальчик получил серьезные травмы, в том числе сотрясение мозга, и несколько дней провел в больнице. Сейчас сын Пьехи находится дома вместе с мамой.

Во время потасовки с супругой футбольного судьи пострадал не только Петя, но и его бабушка. По словам матери ребенка, пожилая женщина получила несколько ударов от нападавшей. В свою очередь, Ирина Безбородова уверяет, что никого избиения не было. По ее словам, она просто хотела отвести ребенка к нему домой, но по дороге малыш якобы упал. Сейчас мама мальчика собирается судиться с обидчицей сына.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая жена Стаса Пьехи Экс похудела на шесть килограммов после скандала с избиением сына.

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