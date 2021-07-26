Экс-жена Пьехи похудела на шесть килограммов после скандала с избиением сына

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Карина Исхакова
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Семилетний наследник певца получил серьезные травмы после нападения на него жены известного футбольного арбитра.

Фото, видео: Instagram @knyaginya

Бывшая жена певца Стаса Пьехи Наталья Горчакова сильно похудела после скандала с избиением сына. Мать наследника популярного исполнителя скинула шесть килограммов всего за неделю. Резкие перепады в весе сама девушка связывает с сильным стрессом, который она испытала за последнюю неделю. Об этом Горчакова рассказала на своей странице в Instagram.

«Причем я очень хотела похудеть, но без треша с сыном, без адвокатов и суда. Хотела скинуть пару килограммов на спорте и смузи. Но Вселенная слышит только посыл, так что бойтесь своих желаний и отправляйте точные просьбы», — обратилась к подписчикам мать Пети.

Горчакова надеется, что резкое похудение не скажется на ее здоровье. Экс-супруга певца переживает, что теперь ей придется обратиться к гастроэнтерологу.

Instagram @knyaginya

Неделю назад в семье Стаса Пьехи произошел скандал. На семилетнего сына исполнителя напала жена футбольного арбитра Ирина Безбородова. Петя получил серьезные травмы, в том числе сотрясение мозга. Мальчик несколько дней провел в больнице. Сейчас сын Пьехи находится дома вместе с мамой.

Во время потасовки с супругой футбольного судьи пострадал не только Петя, но и его бабушка. По словам матери ребенка, пожилая женщина получила несколько ударов от нападавшей. В свою очередь, Ирина Безбородова уверяет, что никого избиения не было. По ее словам, она просто хотела отвести ребенка к нему домой, по дороге якобы малыш упал.

Сейчас Горчакова собирается судиться с обидчицей сына. Интересы семьи будет представлять звездный адвокат Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-супруга Пьехи показала лицо избитого сына после выписки из больницы.

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