Сына звезды фильма «Берегись автомобиля» Смоктуновского госпитализировали

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 126

Филипп Смоктуновский оказался в одной из московских больниц.

Сына звезды фильма «Берегись автомобиля» Смоктуновского госпитализировали

Фото: kino-teatr.ru

Сына звезды фильма «Берегись автомобиля» Иннокентия Смоктуновского госпитализировали. Филипп Смоктуновский оказался в одной из московских больниц. Согласно данным 5-tv.ru, 63-летнему мужчине вызвали скорую вечером в среду, 28 июля. Подробности о состоянии Филиппа Смоктуновского в настоящий момент выясняются.

Филипп Смоктуновский — сын советского и российского актера театра и кино Иннокентия Смоктуновского. Он получал образование в театральном училище имени Щукина, но не окончил его. После играл на театральной сцене и снимался в кино. Он запомнился зрителям по ролям в таких картинах, как «Маленькие трагедии», «На исходе ночи», «Двое под одним зонтом» и других.

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