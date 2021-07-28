Сына звезды фильма «Берегись автомобиля» Смоктуновского госпитализировали

Сына звезды фильма «Берегись автомобиля» Иннокентия Смоктуновского госпитализировали. Филипп Смоктуновский оказался в одной из московских больниц. Согласно данным 5-tv.ru, 63-летнему мужчине вызвали скорую вечером в среду, 28 июля. Подробности о состоянии Филиппа Смоктуновского в настоящий момент выясняются.

Филипп Смоктуновский — сын советского и российского актера театра и кино Иннокентия Смоктуновского. Он получал образование в театральном училище имени Щукина, но не окончил его. После играл на театральной сцене и снимался в кино. Он запомнился зрителям по ролям в таких картинах, как «Маленькие трагедии», «На исходе ночи», «Двое под одним зонтом» и других.