«Меняется состояние»: певицу МакSим вернули в искусственную кому

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Карина Исхакова
Эксклюзив 1 541

Ранее представитель артистки сообщала, что исполнительница хита «Знаешь ли ты» бодрствовала и даже разговаривала.

Фото, видео: www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya, 5-tv.ru

Исполнительницу хита «Знаешь ли ты» МакSим вернули в искусственную кому. Известно, что Марину Максимову (настоящее имя певицы — Прим. ред.) ранее выводили из состояния медикаментозного сна. По информации 5-tv.ru, спустя месяц комы, артистка даже начала разговаривать.

«Пришла в себя и начала контактировать с медиками. Хотя МакSим уже произносит слова, врачи оценивают ее состояние как тяжелое», — отмечала ранее директор певицы Маргарита Соколова.

По информации 5-tv.ru, Марина по-прежнему находится в нестабильном состоянии: врачи периодически то выводят ее из искусственной комы, то потом погружают в сон вновь. Певица очень слаба, быстро устает, поэтому и редко бодрствует.

«Ее выводят из медикаментозного сна в зависимости от показаний сканирования. Если она чувствует себя более или менее нормально, то она бодрствует. Если они видят, что организму нужен сон и отдых, то они вводят ее опять в медикаментозный сон. Меняется состояние», — подытожила собеседница 5-tv.ru.

Артистку госпитализировали 15 июня. Спустя четыре дня ее ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Вскоре Марину перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — организм насыщают кислородом через кровь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представители приходящей в сознание МакSим призвали не спешить радоваться за нее.

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