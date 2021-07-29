От крупного штрафа до тюрьмы: адвокат оценил скандальный стендап Мирзализаде
Комика могут судить по статье об экстремизме, считает кандидат юридических наук Алесандр Карабанов.
Фото, видео: Instagram @idrak.m; Instagram @advocate_karabanov, 5-tv.ru
Комика Идрака Мирзализаде может ждать уголовное наказание из-за его монолога с шутками о «русских, любящих фекалии». Об этом 5-tv.ru рассказал адвокат, кандидат юридических наук Алесандр Карабанов.
«Я могу абсолютно экспертно заявить, что это ролик является основанием для проведения проверки в отношении этого комика. Я предполагаю, что его действия могут быть квалифицированы по статье 282 УК РФ», — отметил он.
По его мнению, содержание монолога стендапера унижает человеческое достоинство по национальному признаку. Следователи установят состав преступления, ответственность за которое может быть от значительных штрафов до лишения свободы в зависимости от квалифицирующих признаков.
Шутка была рассказана артистом во время выступления, посвященного расизму арендодателей, которые отказываются сдавать квартиры даже россиянам с «непривычными» именами. Мирзализаде вспомнил, что когда ему все-таки удалось снять жилье, то он обнаружил, что жившие до него русские арендаторы измазали матрас фекалиями.
Как писал 5-tv.ru, после того, как ролик с выступлением Мирзализаде попало следователя, в Москве ему вручили постановление о явке в прокуратуру, а также назначили экспертизу его выступлению.
Читайте также
54%
-0.42 86.86
-0.06
Нашли ошибку?