Шутку Идрака Мирзализаде про «любовь русских к фекалиям» подвергли экспертизе

|
Егор Измалкин
Эксклюзив 2 993

Комика встретили сотрудники правоохранительных органов на Белорусском вокзале Москвы. Они вручили ему постановление о явке в прокуратуру.

Фото, видео: Instagram @idrak.m; 5-tv.ru

Стендаперу Идраку Мирзализаде вручили постановление о явке в прокуратуру после скандала, который возник из-за шутки про «любовь русских к фекалиям».

Как стало известно 5-tv.ru, в ходе проведения судебного психолого-лингвистического исследования записи выступления комика удалось установить, что высказывания Мирзализаде содержат признаки унижения группы лиц по национальному признаку. Также, в его монологе нашли признаки пропаганды неполноценности русских.

Предполагается, что стендапер мог нарушить уголовную статью «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Как писал 5-tv.ru писал, что Идрака Мирзализаде встретили сотрудники правоохранительных органов на Белорусском вокзале Москвы, они и вручили ему постановление о явке в прокуратуру.

Шутка была рассказана во время монолога, в котором комик рассуждал о расизме арендодателей, которые отказываются сдавать квартиры даже россиянам с «непривычными» именами. Мирзализаде вспомнил, что когда ему все-таки удалось снять жилье, то он обнаружил, что жившие до него русские арендаторы измазали матрас фекалиями.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.61
-0.24 86.92
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:59
«Так бывает у беременных»: у Горбань грудь увеличилась до седьмого размера
10:50
«Свадьба века»: Как проходило бракосочетание принца Чарльза и принцессы Дианы?
10:47
Водителя жестоко зарезали под Петербургом из-за «плохой» парковки — видео (18+)
10:36
В Сирии восстанавливают античный город, что называют «второй Пальмирой»
10:30
Делегация ОКР обратилась в оргкомитет Игр из-за провокации в адрес Медведева
10:25
Вкусно до смерти: онколог раскрыл, какой продукт приводит к раку кишечника

Сейчас читают

Журналист, спровоцировавший Медведева: «Может, он просто не понял вопрос? Я не утверждал, что русские — обманщики»
Полицейские встретили оскорбившего русских комика по приезде в Москву
Друг актера Андрея Панина раскрыл новые обстоятельства его смерти
Конец великого творческого пути: стало известно об уходе Раймонда Паулса со сцены
Байден раскрыл, что сделало Путина опасным игроком на мировой арене

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака