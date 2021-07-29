Шутку Идрака Мирзализаде про «любовь русских к фекалиям» подвергли экспертизе

Стендаперу Идраку Мирзализаде вручили постановление о явке в прокуратуру после скандала, который возник из-за шутки про «любовь русских к фекалиям».

Как стало известно 5-tv.ru, в ходе проведения судебного психолого-лингвистического исследования записи выступления комика удалось установить, что высказывания Мирзализаде содержат признаки унижения группы лиц по национальному признаку. Также, в его монологе нашли признаки пропаганды неполноценности русских.

Предполагается, что стендапер мог нарушить уголовную статью «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Как писал 5-tv.ru писал, что Идрака Мирзализаде встретили сотрудники правоохранительных органов на Белорусском вокзале Москвы, они и вручили ему постановление о явке в прокуратуру.

Шутка была рассказана во время монолога, в котором комик рассуждал о расизме арендодателей, которые отказываются сдавать квартиры даже россиянам с «непривычными» именами. Мирзализаде вспомнил, что когда ему все-таки удалось снять жилье, то он обнаружил, что жившие до него русские арендаторы измазали матрас фекалиями.