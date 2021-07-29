Эксперт призвал готовиться к цунами у берегов России из-за землетрясения

России нужно быть готовой встретить цунами, вызванное мощным землетрясением на Аляске, у своих тихоокеанских берегов. Об этом заявил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, главный специалист прогностического центра «МЕТЕО» Михаил Локощенко.

«Я не могу в данном случае сказать, дойдет оно или не дойдет до берегов России. Но нужно быть наготове. Любое крупное землетрясение в океане является потенциальным источником этих разрушительных волн. Они могут распространяться очень далеко», — сказал Михаил Локощенко.

По его словам, чем сильнее землетрясение, тем выше вероятность распространения цунами на большие расстояния. Однако это зависит от множества факторов, в том числе от географической обстановки.

«Каждый отдельный случай не похож на другой, но вообще это чрезвычайно опасное явление», — отметил специалист.

Эксперт также сравнил текущую обстановку с землетрясением в Индии, произошедшем в 2004 году. Тогда в результате стихийного бедствия пострадало около 200 тысяч человек.

«Это крупнейшая катастрофа последних десятилетий. В обозримом прошлом никогда и нигде не гибло такое огромное количество людей. Это был результат цунами вследствие землетрясения в разных странах Индийского океана», — пояснил Локощенко.

Кроме того, специалист напомнил, что цунами необходимо обязательно отслеживать. В случае надвигающейся угрозы местные власти должны оперативность предупреждать о стихийном бедствии и эвакуировать население из прибрежной полосы.

«Нужно как можно скорее бежать на какие-то пригорки, холмы, куда волна не дойдет. В океане она не очень заметна. Эта волна резко вырастает по высоте при приближении к берегу. И сметает все живое, все постройки», — подытожил ученый.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что землетрясение магнитудой 8,1 было зафиксировано у побережья Аляски. Теперь к ее берегам движется цунами.