За пожарами на курортах Турции могут стоять группы террористов

На турецких курортах начали эвакуировать отели. Лесные пожары охватили уже семь регионов страны. Туристы, в том числе российские, переезжают в гостиницы подальше от линии огня.

Помощь медиков понадобилась почти двум сотням местных жителей. Четверо погибли.

На борьбу со стихией направлены все силы, но остановить пламя пока не получается — мешают жара и сильный ветер. Из зоны бедствия передает корреспондент МИЦ «Известия» Дарья Теричева.

Отдыхающим в Турции пришлось сегодня экстренно спасаться с «Титаника» — именно такое, несчастливое имя носит фешенебельный отель в Бодруме, который со всех сторон обступило пламя. Людей вывозили на лодках, но на этом «Титанике» шлюпок, кажется, хватило всем.

«Нас эвакуировали в другой отель все в порядке, все вроде живы, здоровы –конечно были скорые, были люди, которые пострадали из-за дыхания, у кого-то были проблемы с сердцем», — говорит турист Михаил Загинайло.

Кстати, сейчас туристы уже возвращаются на «Титаник»: им сказали, что там снова безопасно.

Одновременно с Бодрумом драматические события разворачивались на другом популярном курорте: Мармарисе. Стена из огня и дыма окружила город.

Спасательные работы ведутся, кажется уже вдоль всего средиземноморского побережья, постоянно приходят сообщения о тех, кого, срочно нужно спасать.

Сегодня утром возник новый очаг возгорания в районе водохранилища. В этой зоне оказалось заблокированы десять человек. Спасатели ведут эвакуацию. Ситуацию осложняют погодные условия, жарко — почти 45 градусов, сухо, дует сильный ветер.

И руководители на местах, и пресса полагают, что за пожарами, вернее, за тем, что леса на юге Турции запылали одновременно — стоят некие группы террористов-злоумышленников. Некоторые заявляют, что лично видели, как происходит поджог.

Накал страстей до того высок, что доходит до беспорядков. В городе Манавгат пару человек как раз заподозрили в том, что они — поджигатели! Людей, едва не растерзала толпа, без суда и следствия. А когда вмешалась полиция, досталось и стражам порядка.

Власти объявили эвакуацию туристов из всех опасных районов. Ну а там, куда пожар пока не добрался — небо все равно затянуто дымом и тяжело дышать. Улицы курортных городов– опустели, все отсиживаются по домам и гостиницам, кондиционеры едва фильтруют воздух.

Этим вечером власти объявили, что мобилизуют все возможные силы, чтобы справиться с этим кризисом. Тем сотням пожарных, кто был брошен на тушение огня ДО того — пока не удалось укротить стихию. Все, чего они добились — это незначительно замедлили продвижение пожаров.