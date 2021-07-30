Мачеха снесла лестницу в квартиру падчерицы и потребовала учиться летать

Чтобы попасть в свой собственный дом, героям нашего следующего сюжета из Нижегородской области нужны не только ключи, а еще и стремянка. Ведь обитатели первого этажа убрали лестницу и не запускают законных владельцев.

Вот и получается, что родителям и маленьким детям приходится несколько раз в день рисковать собственной жизнью. Кто же в этой истории выдает свои желания за букву закона, знает корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов.

Это не домушники — это собственники с помощью приставной лестницы штурмуют свои же квадратные метры.

«Влазь, влазь быстрее, а то не дай бог вытолкнуть еще тебя», — поторапливает хозяйка мужчину, залезающего в окно.

Война идет за каждую пядь старинного покосившегося дома. Соседка с первого этажа снесла ведущую наверх лестницу, захватив все общедомовое пространство.

«Она говорит, что мы должны научиться летать или сделать здесь пристрой», — рассказала Елена Моталова.

Бытовой конфликт с личными мотивами. Внизу — живет мачеха, наверху — падчерица.

«Мы долгое время не общались с папой, потому что он бросил нас пятерых детей и ушел к ней», — вспоминает детство Моталова.

Обиды с возрастом забылись. Женщины начали общаться. Мачеха попросила падчерицу выкупить на материнский капитал квартиру на втором этаже. Сделку оформили, но сначала молодая семья жить там не захотела. Сейчас решили вернуться, но, как выяснилось — законным владельцам здесь не рады

«Вот у меня хозяева. Сын мой Моталов Артем Александрович — хозяин этой данной квартиры. Собственник. Квартира на нем и на дочери. На мне и на муже», — поясняет Елена.

Вот она — хозяйка нижнего этажа, терроризирующая соседей. Бывшая сотрудница ФСИН, всю жизнь проработавшая в СИЗО. Пенсионерка не растеряла профессиональных навыков и на заслуженном отдыхе.

«Она аферистка, а на вас я подам в суд!» — грозит Людмила Тарасова.

Справиться с бывшей надзирательницей не могут даже полицейские. Чтобы осмотреть квартиру раздора, участковому тоже пришлось лезть в окно.

Соседи с первого этажа — настроены агрессивно и решительно. Никаких переговоров.

«Вам не жалко детей, которые лазают через дырку какую-то?» — спросили соседа.

«Давай (уходи — Прим. ред), иначе я тебя сейчас зарежу», — ответил мужчина.

Точку в конфликте поставит суд. Иск составлен. Пока же Елена с супругом и тремя маленькими детьми несколько раз в день рискуют свернуть шею.