Московский таксист сильно избил пассажирку за отказ поздороваться

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 023

Со слов пострадавшей, агрессивный мужчина нанес ей серьезные увечья. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео начала конфликта.

Фото, видео: depositphotos / Krivis; 5-tv.ru

Московский таксист жестоко избил свою пассажирку. По данным 5-tv.ru, конфликт произошел из-за недопонимания. Водитель поздоровался с женщиной, а та не ответила взаимностью. В результате все закончилось походом в больницу.

Как сообщила пострадавшая, инцидент произошел утром. Около 09:30 она заказала такси класса «Комфорт+» с просьбой довезти ее от улицы Речников до Велозаводской. Садясь в машину, женщина закрывала зонт и не услышала, что говорит водитель.

«Вас здороваться не учили? Что за воспитание?» — процитировала недовольного таксиста потерпевшая.

Опешив, москвичка намекнула мужчине, что не стоит говорить с ней в приказном тоне. Отъехав на небольшое расстояние от пункта отправления, водитель остановил авто. Он потребовал от пассажирки немедленно освободить салон, но оказалось, что сервис обслуживания уже списал деньги за несостоявшееся путешествие.

Женщина отказалась уходить, пока сотрудники службы поддержки не ответят на ее запрос и не пришлют замену. Таксист сел за руль и объявил, что неугомонную даму будет катать безостановочно по всей столице.

Когда машина тронулась с места, пассажирка немедленно позвонила в полицию. Спустя 40 минут езды, водитель припарковался на Нагатинском бульваре и, вышвырнув из салона сумку женщины, стал бить ее по правой ноге дверью авто, затем набросился с кулаками. Пострадавшая сообщила, что получала удары по голове, ребрам, а также добавила: агрессивный мужчина в итоге скрутил ее, вытащил из машины, бросил на землю и ретировался.

Покалеченной женщине пришлось обращаться за помощью к медикам. Удивительно, но, по данным сервиса заказа такси, у озлобленного водителя рейтинг 4,91 из пяти — один из самых высоких.

По факту случившегося проводится проверка. Какое наказание грозит злоумышленнику за содеянное — пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница ХМАО устроила драку с таксистом.

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