Три развода: почему не сложилась личная жизнь Эдиты Пьехи

Народной артистке СССР Эдите Пьехе сегодня, 31 июля, исполнилось 84 года. За свою долгую жизнь она добилась небывалых высот. Из хористки польского землячества в Ленинграде она превратилась в любимицу миллионов — ее знали во всех уголках Союза, о ней не забывают и сейчас, когда на смену пришли новые звезды эстрады. Однако личная жизнь знаменитости не так безоблачна, как профессиональная. Пьеха трижды была замужем, но каждый из этих союзов распался.

Эдита Станиславовна родилась в семье польских эмигрантов, живших во французской коммуне Нуайель-су-Ланс. Отец трудился на шахте, умер от последствий силикоза легких, когда дочери было четыре года. Чтобы семья не голодала, 14-летний брат Пьехи взял на себя роль кормильца. После трех лет работы шахтером он заболел туберкулезом и скончался.

Отчим будущей звезды был человеком грубым и строгим, поднимал руку на нее и на жену. Он хотел, чтобы после школы падчерица пошла на фабрику, но та была полна решимости продолжить учебу. Выиграв конкурс в педагогическом лицее, Пьеха отправилась учиться в Ленинград.

Первый брак Эдиты Пьехи с Александром Броневицким

Адександр Броневицкий и Эдита Пьеха, 1965 год. ТАСС / Генде-Роте Валерий

Пьеха и Броневицкий познакомились в хоре польского землячества, которым он руководил во время учебы в консерватории. Позже музыкант создал ансамбль «Дружба», в котором его подруга стала солисткой. Первым хитом коллектива стала польская песня «Червонный автобус».

В 1956 году артисты поженились. Жили в квартире родителей Броневицкого, спали на раскладушке. Супруг и худрук в одном лице поначалу относился к Пьехе крайне строго: от его слова зависело все — от манеры исполнения до внешнего вида молодой жены. Однако музыкант смягчился, когда певица отстояла «Дружбу» перед Министерством культуры после обвинения в антисоветизме. Но семейные трудности на этом не закончились.

Несмотря на ревность к каждому оказавшемуся рядом мужчине, Броневицкий не отказывал себе в свиданиях с другими женщинами. Поначалу он изменял тайно, но вскоре перестал скрывать своих пассий. Дочь Илону Пьехе пришлось оставить с бабушкой — того требовал гастрольный график. Во время путешествий, помимо тоски по малышке, артистка переживала бесконечные сцены ревности мужа. Броневицкий был уверен, что у супруги роман с Муслимом Магомаевым, под подозрение попадал и космонавт Юрий Гагарин. Вспышки ярости порой кончались побоями. После 20 тяжелых лет брака муж по случайности познакомил ее с новым избранником — полковником КГБ Геннадием Шестаковым.

Эдита Пьеха была замужем за Геннадием Шестаковым с 1976 по 1983 годы

Отношения с Шестаковым казались благополучными, и дочь хорошо его приняла. Из-за того, что мамы часто не бывало дома, Илона страшно обижалась на нее. На свой школьный выпускной она из мести пригласила только отчима. По словам самой Эдиты Станиславовны, за торжеством ей пришлось наблюдать из кустов.

С Шестаковым Пьеха прожила шесть лет. Развод был неминуем, так как чувствовавший себя неуверенно рядом со знаменитой женой мужчина стал все чаще выпивать. Он мог потратить на спиртное все заработанные деньги. После развода с ним певица твердо решила — в ЗАГС больше ни ногой!

Владимир Поляков и Эдита Пьеха, 1994 год. ТАСС / Булдаков Олег

Третий развод Эдиты Пьехи с Владимиром Поляковым

В 1994 году артистка стала супругой сотрудника администрации президента Владимира Полякова. Она признавалась, что очень скоро после регистрации почувствовала, что ошиблась, доверившись новому мужчине. Она сочла, что мужу нужна была не как женщина или подруга сердца — скорее, ему нравилось быть в паре с народной артисткой. В 2006 уставшая от безразличия Полякова Пьеха развелась с ним. Сейчас народная артистка из-за проблем со здоровьем и риска подхватить коронавирус редко выходит в свет, она живет в доме под Петербургом, родные навещают ее там.

Любовью, которую Эдита Станиславовна не успела дать дочери Илоне Броневицкой, она сполна одарила своего внука Станислава. Стас Пьеха пошел по стопам бабушки, выбрал карьеру на большой сцене. Он также открыл медицинский центр, в котором наркозависимым людям помогают вернуться к здоровому образу жизни.

Илона Броневицкая и Стас Пьеха, 2008 год. ТАСС / Филиппов Алексей

Недавно семья певца оказалась в центре скандала — сын Стаса Пьехи Петр был избит в ходе конфликта с соседкой — женой известного спортивного судьи Владислава Безбородова. Мальчика уже выписали из больницы, но впереди еще много испытаний, в том числе судебные разбирательства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что избившая сына Пьехи Ирина Безбородова попыталась привлечь ребенка к уголовной ответственности.