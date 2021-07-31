Стрижемся и богатеем: астролог назвала лучшие даты для похода к парикмахеру в августе

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Карина Исхакова
Эксклюзив 1 353

Эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова в интервью 5-tv.ru назвала даты в августе, когда нужно сделать денежные стрижки.

Фото, видео: depositphotos / miramiska

Прическа — это визитная карточка человека. Правильно подобранная стрижка или цвет волос могут в корне изменить внешний облик женщины. Но мало, кто знает, что очередной поход в салон красоты может не только ударить по бюджету, а наоборот, обогатить клиентку. Астролог Елена Егорова в беседе с 5-tv.ru назвала числа августа, на которые нужно записаться к парикмахеру и сделать так называемую денежную стрижку.

Эксперт в области китайской метафизики выделила четыре дня, которые помогут дамам обогатиться. И так записаться к своему мастеру лучше всего будет в воскресенье, 8 августа; четверг, 12 августа; пятницу, 20 августа; или четверг, 26 августа.

«В эти дни нужно сходить в салон и сделать стрижку, чтобы активировать свою денежную энергию. Даже если вы недавно были в салоне, уберите длину хотя бы на сантиметр», — советует астролог.

Если в перечисленные даты вы заняты или запись к вашему любимому мастеру заполнена на месяц вперед — это не повод хвататься за ножницы. Эксперт настоятельно не рекомендует самостоятельно подстригать свои волосы.

«Очень важно, чтобы волосы стригли вам, а не вы сами себе. Лучше записаться в салон или воспользоваться помощью близкого человека, кому вы доверяете», — отметила Егорова.

Если вы не планировали в августе менять прическу, подравняйте хотя бы кончики. Лишних перемен в вашем образе не будет, но зато вы наполните себя денежной энергией. А если ваши волосы немного секутся, то таким образом, вы еще придадите им здоровый вид.

Ранее 5-tv.ru писал, какую связующую функцию между человеком и Вселенной несут волосы.

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