Электричка разорвала на части бензовоз под Анапой

Бензовоз столкнулся с электричкой близ поселка Виноградный, что под Анапой. Водитель автомобиля, по предварительным данным, проигнорировал красный сигнал светофора и поехал по железнодорожным путям. Проскочить не успел и был сбит поездом, следовавшим по маршруту Керчь — Анапа.

Авария произошла ранним утром. Кабина бензовоза, судя по предоставленным краевым МВД снимкам, была полностью оторвана от цистерны с топливом и смята. Разлива опасных веществ не произошло, так как бак с горючим остался в целости. В электричке никто не пострадал, 29-летнего водителя автомобиля госпитализировали.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю

«Водитель бензовоза „Нефаз“, осуществляя перевозку дизельного топлива, допустил проезд железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с электричкой, следующей из города Керчь Республики Крым в город Анапа. В результате совершения дорожно-транспортного водитель бензовоза „Нефаз“, с различными травмами доставлен в городскую больницу», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту происшествия проводится проверка, правоохранители сделают заключение после установления всех обстоятельств аварии.

Накануне похожее ЧП случилось в Калужской области. Пассажирский поезд № 231, следовавший по маршруту Ейск — Москва, сошел с рельсов после столкновения с цементовозом неподалеку от населенного пункта Ферзиково. В вагонах в момент аварии находился 451 человек, 120 из них — дети. Мужчина, управлявший цементовозом, скончался на месте.

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