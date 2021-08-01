Как выглядели звезды российского кино в начале карьеры и сейчас?

Не секрет, что актрисы могут менять свою внешность под каждую роль. Имидж звезд театра и кино — залог успеха в этой профессии. 5-tv.ru решил вспомнить, как выглядели популярные российские актрисы на заре своей карьеры, показав при этом их нынешние образы.

Татьяна Арнтгольц

39-летняя Арнтгольц знаменита ролями в фильмах: «Талисман любви», «Глянец», «Ласточкино гнездо», «Снайперы. Любовь под прицелом». Она — бывшая супруга актера Ивана Жидкова. На покорение Москвы приехала из Калининграда со своей сестрой-близняшкой. В юности у Татьяны были такие же светло-русые волосы и привлекательные черты лица.

Сейчас вместе с Александром Лазаревым-младшим актриса ведет программу «Жди меня». У Татьяны двое детей: дочь Маша от Ивана Жидкова и сын Данила от Марка Богатырева.

2010 и 2021. Instagram @tarntgoltsofficial; РИА Новости / Георгий Куролесин

Екатерина Климова

43-летняя экс-супруга актера Игоря Петренко стала известной после экранизации исторической теленовеллы «Бедная Настя». В ней Климова сыграла фрейлину императрицы и супруги Николая I — Наталью Репнину. Актриса считает, что эта роль одна из важнейших в ее карьере. После этого на Климову посыпались многочисленные предложения о съемках.

В юности москвичка Климова носила каре «под мальчика», однако сейчас она блистает своими роскошными локонами и женственными образами. Екатерина — многодетная мать. У нее дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова, сыновья Матвей и Корней от Игоря Петренко, а также младшая дочь Белла от Гелы Месхи.

2009 и 2021. globallookpress / Pavel Kashaev; РИА Новости / Екатерина Чеснокова

43-летняя экс-возлюбленная актера и режиссера Дмитрия Орлова приехала покорять столицу из Нижегородской области. Известно, что актриса вместе с дочерью Татьяной часто приезжать в гости к близким. При этом не секрет, что актриса живет самой обычной жизнью: моет окна к праздникам, помогает матери поливать огород и не боится любой работы по дому.

Ирина всегда отличалась своими улыбчивыми голубыми глазами. Однако прическа ее менялась: раньше Пегова носила две толстые русые косы, сейчас же на ее плечи спадают золотистые локоны.

2007 и 2021. Instagram @pegovairina; РИА Новости / Сергей Пятаков

49-летняя Корикова родом из Тюменской области. Она — звезда исторической теленовеллы «Бедная Настя». Она запомнилась зрителям своей осиной талией, белокурыми волосами и загадочной улыбкой. До этого фильма она снималась в таких картинах как: «Три сестры», «Барышня-крестьянка», «Капитанские дети».

У нее Елены уже взрослый сын Арсений. Известно, что актриса замужем за кинооператором. Сейчас Елена не появляется на публике и не общается с прессой. В своем микроблоге она иногда публикует фотографии с рассказами из путешествий.

2005 и 2021. Instagram @korikova_official; РИА Новости / Галина Кмит

Мария Куликова

43-летняя москвичка, экс-супруга актера Дениса Матросова. У них есть совместный сын Иван. Актриса и по сей день продолжает активно сниматься в сериалах. Свою популярность она получила благодаря ленте «Две судьбы», нашумевшая в 2000-х. Спустя года Куликова сохранила свой имидж, оставшись белокурой красавицей.

2008 и 2020. РИА Новости / Владимир Трефилов; РИА Новости / Владимир Вяткин

Юлия Снигирь

38-летняя актриса родом из Тульской области. Она известна своими ролями в фильмах: «Вакцина», «Глянец», «Обитаемый остров» и других. В юности у нее были пышные темные волосы, сейчас Юлия все чаще носит короткие волосы. В последний раз артистка порадовала своих поклонников смелым экспериментом — сделала французскую стрижку. Снигирь может похвастаться стройной фигурой и утонченными чертами лица. У актрисы есть сын Федор и дочь Вера. Примечательно, что ради нее актер Евгений Цыганов ушел из семьи, оставив бывшую супругу с семью детьми.

2009 и 2021. Instagram @yuliasnigir; РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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