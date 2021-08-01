Минтруд напомнил россиянам о возможности получить выплату в 250 тысяч рублей

Заместитель министра труда России Ольга Баталина напомнила россиянам, что они могут получить 250 тысяч рублей от государства для трудоустройства, открытия собственного дела или заняться личным подсобным хозяйством.

«Человеку выплачиваются средства в размере 250 тысяч рублей. Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды или обуви. Или на эти средства реально организовать небольшую кондитерскую», — сообщила она в беседе с «Российской газетой».

Баталина добавила, что в этом году всем регионам страны, кроме Москвы, выделили 26,3 миллиарда рублей на развитие программы социального контракта. Замминистра труда подчеркнула, что данный контракт позволяет «не просто поддержать свое текущее финансовое положение, но главное — сформировать внутри семьи дополнительный источник дохода».

Также Ольга Баталина рассказала, что будет после того, как социальный контракт будет подписан. По завершению процедуры россиянин получит единовременную выплату в размере одного прожиточного минимума. После того как он устроится на работу, в течение трех месяцев ему выплатят еще три прожиточных минимума трудоспособного гражданина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин поручил начать выплаты по десять тысяч рублей на школьников со 2 августа.