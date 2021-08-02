ТОП-3 самых требовательных женщин по знаку зодиака

В зависимости от того, под каким знаком зодиака родилась женщина, так она и будет вести себя с избранником, считают астрологи. Представительницы трех из них очень требовательны и придирчивы к мужчинам. О них Starhit.ru рассказал победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа.

Дева

У Дев сильно развита интуиция, и они привыкли прислушиваться к этому чувству — это может касаться как бытовых вопросов, так и вопросов в межличностных отношениях. А еще они хотят, чтобы к ней прислушивались окружающие и не спорили. Переубедить представительниц этого знака можно, но только очень вескими доводами.

Скорпион

Женщины-Скорпионы прямолинейны. Ложь они не воспринимают ни в каком виде. От своего избранника представительницы этого знака всегда будут ждать поступков, внимания и высокой степени доверия. Требовательны они и к своим детям — строгие и справедливые мамы.

Козерог

Они уверены в себе и целеустремленны, зачастую перфекционистки. Этого же ждут и от окружающих, особенно в работе. В личных отношениях с людьми слишком требовательны в материальном вопросе. С возрастом их ожидания от себя и других только растут.

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