Спустя 16 лет: как выглядят и чем живут звезды сериала «Ходячие мертвецы»

Сериал «Ходячие мертвецы» сделал знаменитостями десятки актеров, но далеко не для всех успех закончился вместе с финальными титрами. Одни построили блестящую карьеру в Голливуде, другие получили престижные награды, третьи нашли себя в режиссуре, музыке или семейной жизни. А некоторые до сих пор продолжают возвращаться к своим культовым персонажам.

Эндрю Линкольн — Рик Граймс

Главной звездой франшизы остается Эндрю Линкольн, сыгравший Рика Граймса. После ухода из основного сериала в 2018 году актер лишь на время оставил роль Рика. В 2024 году он вернулся к культовому персонажу в спин-оффе «Ходячие мертвецы: Выжившие».

За роль Рика актер дважды получал премию «Сатурн». В личной жизни у него все стабильно: еще с 2006 года он женат на Гаэль Андерсон, дочери музыканта Иэна Андерсона из группы Jethro Tull. Супруги воспитывают двоих детей.

Фото: Кадр из сериала «Ходячие мертвецы», реж.: Грег Никотеро, 2010–2022 г.; www.globallookpress.com/Brett Cove

Джон Бернтал — Шейн Уолш

Джон Бернтал после роли Шейна Уолша стал одной из самых востребованных звезд Голливуда. Он сыграл Карателя в проектах Marvel, а затем вернулся к этому образу уже в новых сериалах студии. Среди его самых известных работ — фильмы «Волк с Уолл-стрит», «Малыш на драйве», «Ford против Ferrari», «Король Ричард» и «Расплата 2». Новую волну признания Бернтал получил благодаря сериалу «Медведь», за который был дважды номинирован на премию «Эмми» как лучший приглашенный актер.

В личной жизни актер уже более 15 лет женат на медсестре Эрин Энгл, племяннице легендарного рестлера Курта Энгла. Пара воспитывает троих детей.

Фото: Кадр из сериала «Ходячие мертвецы», реж.: Грег Никотеро, 2010–2022 г.; www.globallookpress.com/Billy Bennight

Сара Уэйн Кэллис — Лори Граймс

Сара Уэйн Кэллис, сыгравшая Лори Граймс, давно доказала, что не является актрисой одной роли. Еще до «Ходячих» она прославилась благодаря сериалу «Побег». После роли в популярном сериале зрители увидели ее в научно-фантастическом проекте «Колония», драме «Совет отцов». Кроме актерской карьеры, Кэллис занялась режиссурой и продюсированием.

В личной жизни у нее все стабильно: с 2002 года актриса замужем за преподавателем Джошем Винтерхолтом. Супруги воспитывают двоих детей, одного из которых усыновили.



Фото: www.globallookpress.com/PLANET PHOTOS; www.globallookpress.com/Bruno de Carvalho

Чендлер Риггз — Карл Граймс

Чендлер Риггз, сыгравший Карла Граймса, после неожиданного ухода из сериала сосредоточился не только на кино. Он продолжает сниматься в независимых проектах, работает актером озвучивания, а также развивает музыкальную карьеру под псевдонимом Eclipse. Его электронные композиции регулярно появляются на стриминговых площадках.

Личную жизнь Риггз практически не комментирует.



Фото: www.globallookpress.com/PLANET PHOTOS; www.globallookpress.com/Jacqueline Quintern, via www.ima

Данай Гурира — Мишонн Граймс

Данай Гурира сумела добиться, пожалуй, самого громкого успеха после ухода из сериала. Еще во время съемок «Ходячих мертвецов» она стала мировой звездой благодаря роли Окойе в фильмах Marvel. Кроме того, Гурира продолжает писать пьесы для театра.

В 2024 году она вновь сыграла Мишонн в сериале «Выжившие» вместе с Эндрю Линкольном.

О своей личной жизни актриса предпочитает не распространяться, официальной информации о браке нет.

Фото: Кадр из сериала «Ходячие мертвецы», реж.: Грег Никотеро, 2010–2022 г.; www.globallookpress.com/CraSH

Норман Ридус — Дэрил Диксон

Норман Ридус за годы производства сериала превратился в лицо всей вселенной «Ходячих мертвецов». Его Дэрил Диксон оказался настолько популярным, что получил собственный проект. Летом 2026 года актер завершил съемки четвертого, заключительного сезона спин-оффа «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», о чем сам сообщил в социальных сетях.

Помимо актерской карьеры, Ридус продолжает вести популярное тревел-шоу, снимается в рекламе мировых брендов и сотрудничает с игровой индустрией.

Уже несколько лет он состоит в отношениях с немецкой актрисой Дианой Крюгер. Пара воспитывает общую дочь.

Фото: www.globallookpress.com/PLANET PHOTOS; www.globallookpress.com/IK ALDAMA

Мелисса МакБрайд — Карол Пелетьер

Мелисса Макбрайд, исполнившая роль Кэрол Пелетье, стала одной из двух актрис, появившихся во всех сезонах оригинального сериала. После завершения основного проекта она вернулась к своей героине в спин-оффе о Дэриле Диксоне.

Вне съемочной площадки Макбрайд ведет закрытый образ жизни. Она никогда не была замужем и практически не рассказывает о личном.

Фото: Кадр из сериала «Ходячие мертвецы», реж.: Грег Никотеро, 2010–2022 г.; www.globallookpress.com/John Fycke/AdMedia

Стивен Ян — Гленн Ри

Настоящий карьерный взлет пережил Стивен Ян. После гибели своего персонажа в сериале актер окончательно избавился от образа героя одного проекта. Он получил номинацию на премию «Оскар» за фильм «Минари», став первым американцем корейского происхождения, номинированным в категории «Лучший актер».

Позже Ян стал обладателем двух премий «Эмми» и «Золотого глобуса» за сериал «Говядина». Кроме того, он остается голосом Марка Грейсона в мультсериале «Неуязвимый».

С 2016 года актер женат на фотографе Джоане Пак, супруги воспитывают двоих детей.

Фото: Кадр из сериала «Ходячие мертвецы», реж.: Грег Никотеро, 2010–2022 г.; www.globallookpress.com/Photo Image Press

Лорен Коэн — Мэгги Грин

Лорен Коэн после завершения основного сериала не рассталась с образом Мэгги. Она возглавила спин-офф «Ходячие мертвецы: Мертвый город», который получил продолжение благодаря высоким рейтингам. Помимо этого, актриса известна по сериалам «Сверхъестественное», «Дневники вампира», «Чак» и «Виски Кавалер».

Несмотря на постоянное внимание прессы, Коэн предпочитает не афишировать личную жизнь. Известно только, что с 2014 по 2017 год актриса встречалась с агентом по поиску талантов Кристианом Карино.

Фото: Кадр из сериала «Ходячие мертвецы», реж.: Грег Никотеро, 2010–2022 г.; www.globallookpress.com/Photo Image Press

Кейли Флеминг — Джудит Граймс

Кейли Флеминг, исполнившая роль Джудит Граймс, за несколько лет превратилась из ребенка-актрисы в одну из самых перспективных молодых звезд Голливуда.

Зрители могли видеть ее в фильмах «Звездные войны: Пробуждение силы», «Воображаемые друзья», а также в сериале Marvel «Локи».

Фото: Кадр из сериала «Ходячие мертвецы», реж.: Грег Никотеро, 2010–2022 г.; www.globallookpress.com/IMAGO/Barbara Hine

Майкл Рукер — Мерл Диксон

Майкл Рукер, сыгравший Мерла Диксона, после «Ходячих мертвецов» продолжил сотрудничество с режиссером Джеймсом Ганном, снявшись в фильмах франшизы «Стражи Галактики» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

Актер также активно посещает фестивали Comic Con и остается любимцем поклонников.

С 1979 года он женат на Марго Рукер, у супругов две дочери.

Фото: Кадр из сериала «Ходячие мертвецы», реж.: Грег Никотеро, 2010–2022 г.; www.globallookpress.com/IMAGO/Ron Adar

Скотт Уилсон — Хершел Грин

Скотт Уилсон, исполнивший роль Хершела Грина, стал одним из самых запоминающихся персонажей ранних сезонов сериала.

После завершения основной работы в «Ходячих мертвецах» Уилсон продолжал периодически сниматься, однако в октябре 2018 года стало известно о его смерти. Актер умер в возрасте 76 лет от осложнений, связанных с онкологическим заболеванием.

С 1977 года был женат на Хэвенли Уилсон. Детей у пары не было.

Фото: Кадр из сериала «Ходячие мертвецы», реж.: Грег Никотеро, 2010–2022 г.; www.globallookpress.com/Glenn Weiner

Джеффри Дин Морган — Ниган Смит

Джеффри Дин Морган после появления в образе Нигана превратился в одного из главных символов всей франшизы. После завершения оригинального сериала он продолжил играть этого персонажа в спин-оффе «Ходячие мертвецы: Мертвый город», который AMC продлила на новые сезоны.

Одновременно актер снимался в сериале «Пацаны», где сыграл Джо Кесслера.

Уже много лет Морган женат на актрисе Хилари Бертон. Они воспитывают сына и дочь, живут на собственной ферме в штате Нью-Йорк.

Фото: Кадр из сериала «Ходячие мертвецы», реж.: Грег Никотеро, 2010–2022 г.; www.globallookpress.com/Max/Agf

Дэвид Моррисси — Филип Блейк, Губернатор

Дэвид Моррисси, воплотивший на экране образ Губернатора, продолжает оставаться одним из самых востребованных актеров. За свою карьеру он сыграл более чем в ста фильмах и сериалах, а после «Ходячих мертвецов» появился в проектах «Британия», «Палачи» и ряде исторических драм. Моррисси также работает режиссером и регулярно выступает в театре.

С начала 1990-х актер женат на писательнице Эстер Фрейд, правнучке знаменитого психоаналитика Зигмунда Фрейда. У супругов трое детей, хотя в последние годы британские СМИ сообщали, что они живут раздельно. Официально о разводе пара не объявляла.

Фото: Кадр из сериала «Ходячие мертвецы», реж.: Грег Никотеро, 2010–2022 г.; www.globallookpress.com/IMAGO/Steve Vas

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