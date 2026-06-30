Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Катар

Al Jazeera: Уиткофф и Кушнер прибыли в Доху, но не станут встречаться с иранцами

Специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в столицу Катара — в Доху. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

В официальном заявлении ведомства сказано, что помощники американского лидера находятся в Катаре. Несмотря на это, американцы не будут участвовать в прямых встречах с иранскими официальными лицами.

Тем не менее Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют поговорить с посредниками, которые участвуют в мирных переговорах. Они хотят обсудить условия сделки. С кем конкретно встретятся спецпосланники Трампа, неизвестно.

Кроме того, согласно информации Al Jazeera, иранские активы на сумму шесть миллиардов долларов, которые ранее Вашингтон и Тегеран договорились разморозить, все еще не переведены в Иран.

Ранее министерство иностранных дел исламской республики опровергло сообщения о возможных переговорах с представителями США в Дохе. Также в ведомстве отмечали, что обсуждение окончательного соглашения между Вашингтоном и Тегераном еще не началось.

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