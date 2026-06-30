Доллар вернулся к 77 рублям: что помогло российской валюте после резкого падения

Доллар снова стал стоить 77 рублей после резкого роста

Рубль начал новую неделю ростом после заметного ослабления, которое наблюдалось ранее. По данным издания «Коммерсантъ», на внебиржевом рынке 29 июня доллар опускался до 77,05 рубля, то есть был на 1,82 рубля ниже уровня закрытия предыдущей пятницы.

К завершению торгов американская валюта закрепилась примерно у отметки 77,3 рубля. Китайский юань на Московской бирже в течение дня снижался до 11,29 рубля, однако к закрытию поднялся до 11,38 рубля.

Неделей ранее ситуация была обратной: рубль заметно просел, а доллар поднимался (до 78,87 рубля). За неделю американская валюта прибавила 5,9 рубля, после чего часть игроков решила зафиксировать прибыль и закрыть спекулятивные позиции.

Поддержку российской валюте также оказали экспортеры, продававшие иностранную валюту перед окончанием налогового периода.

Аналитики ожидают, что доллар в ближайшее время сохранится в диапазоне 75-80 рублей.

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