Уже завтра фотограф-убийца Дмитрий Лошагин может выйти на свободу по УДО

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Анна Васильева
Эксклюзив 2 243

Представляющий интересы семьи убитой модели известный адвокат Сергей Жорин напомнил, что Лошагин не только не раскаялся, но и подал в суд на бывшую свекровь.

Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; 5-tv.ru

Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрит ходатайство фотографа Дмитрия Лошагина, зверски убившего жену Юлию Прокопьеву, об условно-досрочном освобождении. Заседание состоится 3 августа.

После убийства Юлии, которое случилось в 2013 году, суд оправдал Лошагина. Тогда звездный адвокат Сергей Жорин решил на безвозмездной основе помочь родителям погибшей модели сделать так, чтобы мужчина, который не только совершил страшное преступление, но и откровенно издевался над ними в эфире различных ток-шоу, остался за решеткой.

По словам Жорина, отбывая наказание, вместо раскаяния и извинений, фотограф-убийца подал в суд на мать Прокопьевой, у которой от сильного постоянного стресса развилась онкология. Теперь, отсидев две трети срока, Дмитрий Лошагин просит его освободить.

В беседе с 5-tv.ru Сергей Жорин отметил, что родители покойной Юлии Прокопьевой против того, чтобы человек, лишивший жизни их ребенка, вышел на свободу.

«Мы надеемся, что суд, при решении об условно-досрочном освобождении, примет во внимание, что с момента вынесения приговора Лошагин не только не раскаялся и не принес извинения родным и близким убитой им жены, но и сам неоднократно обращался в суд на родственников убитой Юлии с целью получить финансовую выгоду. Кроме того, исходя из характеристики, которую представили представители колонии, где он отбывает наказание, несмотря на 17 поощрений, которые он получил за время нахождения в колонии, администрация считает его условно-досрочное освобождение нецелесообразным», — пояснил адвокат.

Напомним, что в конце августа 2013 года в лесу под Первоуральском грибники нашли обезображенное тело молодой девушки с признаками насильственной смерти, сильно обгоревшее в костре. Параллельно этим событиям в сети шли поиски известной уральской модели Юлии Прокопьевой, которая пропала еще вечером 22 августа. Тогда следователи установили, что супруг исчезнувшей модели — фотограф Дмитрий Лошагин — на почве ревности сломал женщине шею, вывез в лес и попытался сжечь.

Подозреваемого задержали через две недели. В июне 2015 года фотографа осудили на десять лет колонии строгого режима. Позднее срок убийце был снижен на два месяца. А в декабре 2020-го стало известно, что Дмитрий Лошагин планирует выйти из колонии по УДО. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес решение о смягчении наказания осужденному, именно благодаря этому он мог освободиться из колонии раньше срока, но с ограничениями. Свердловская прокуратура выступила против смягчения наказания и подала апелляцию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему фотографу-убийце Дмитрию Лошагину не удалось выйти на свободу.

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