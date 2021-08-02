Глубокое погружение подлодок РФ до «черты разрушения» перепугало британцев

Военные моряки Великобритании изрядно поволновались из-за российских подводных лодок в Атлантическом океане. По их мнению, субмарины проекта «Борей» выполняют зловещие задачи по «глубокому проникновению» — погружаются на 500 и более метров. Не исключено, полагают представители армии Соединенного Королевства, целью тревожных манипуляций русских является захват территорий.

Обеспокоенные военные отмечают, что обычно подлодки Москвы не ныряют глубже 400 метров. Но в течение нескольких последних месяцев произошла уже целая серия погружений, которые очень настораживают. Как пишут местные СМИ, британские эксперты считают, что субмарины могут нести на борту новые гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон».

Особый риск, по мнению британцев, такие погружения представляют, потому что на глубине около 900 метров находится «черта разрушения» — если спуститься под воду еще ниже, боеголовки могут взорваться. Если, конечно, россияне действительно развлекаются поиском предела глубины с ракетами на борту или прокладывают маршруты для грядущего завоевания планеты.

«Причина этих миссий погружения на экстремально глубинных миссий ускользает от большинства аналитиков. Но, возможно, за этим стоит стремление получить незаметный доступ к Атлантике», — заявил один из источников Daily Mirror.

Другой собеседник отметил, что в последнее время активность российских военных возросла как в море, так и на суше, что может оказаться способом испытать на прочность нервы НАТО. Третий эксперт добавил, что Москва хочет показать свою силу и влияние по всему миру.

Как известно, в начале июля британские ВМС заявили, что за боевым кораблем Queen Elizabeth в Средиземное море якобы велось наблюдение с российской подлодки. Минобороны РФ неоднократно отвечало, что все российские корабли двигаются в нейтральных водах в соответствии с международным правом. Видимо, безрезультатно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как британцы высмеяли планы своих властей напугать Москву «дырявым» авианосцем.