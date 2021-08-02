Число погибших в результате ДТП в Турции россиян увеличилось до четырех. Пассажирский автобус попал в аварию в Анталье вечером 2 августа. Еще четверо россиян получили тяжелые ранения. Очевидцы опубликовали в сети кадры с места происшествия.

Авария случилась в районе курортного города Манавгат на юге Турции. Автобус с 22 российскими туристами, из которых девять — дети, ехал из поселка Конаклы в аэропорт. Оттуда отдыхающие планировали отправиться в Самару. Но самолет в Россию улетел без них — на трассе автобус перевернулся.

Все пострадавшие доставлены в четыре местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра. Сотрудник генконсульства уже выехал к месту аварии для выяснения ситуации.

Туроператор «Интурист» открыл горячую линию для родственников пострадавших.

«Сотрудники принимающего офиса «Интуриста» в Анталье находятся на месте ДТП. Пострадавшим была оказана вся необходимая помощь. Принимающий офис «Интуриста» проинформировал консульство Российской Федерации в Анталье. Туристы должны были вылетать рейсом ZF 6394 в Самару в 21:50. Для родственников пострадавших открыта горячая линия. Номер: +905383933451. Выплаты компенсаций осуществляет страховая компания «Ресо-гарантия», — цитирует представителя компании ТАСС.

Ранее 5-tv.ru писал, что три человека пострадали в результате массового ДТП в центре Москвы.