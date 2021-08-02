Валерий Карпин покинул пост главного тренера ФК «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба команды. Отмечается, что для специалиста решение об уходе далось нелегко.

«Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера „Ростова“. Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех — и для ФК „Ростов“, и для сборной России», — заявил Валерий Карпин.

23 июля специалист был назначен наставником национальной сборной команды по футболу. 30 числа главный тренер приступил к работе и представил свой штаб, в который вошли Виктор Онопко, Николай Писарев, Виталий Кафанов, Луис Мартинес, Джонатан Альба.

Стоит отметить, что ФК «Ростов» в чемпионате России стартовал с двух поражений — от петербургского «Зенита» и московского «Динамо».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Карпин обрисовал перспективы критиковавшего его Дзюбы в сборной России.