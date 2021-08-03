Фотограф-убийца Лошагин был досрочно освобожден из тюрьмы в Екатеринбурге

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 1 491

Мужчина был приговорен к десяти годам колонии — он лишил жизни свою жену, после чего вывез ее тело в лес и поджег.

Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; 5-tv.ru

Суд в Екатеринбурге удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, который отбывал наказание за убийство супруги Юлии Прокопьевой-Лошагиной.

В ходе судебного заседания адвокат мужчины заявлял, что его подзащитный исправился, а также полностью погасил долг — компенсацию семье погибшей. Кроме того, в стенах колонии Лошагин получил новую специальность в столярном цехе. Суд решил, что данных фактов достаточно, чтобы отпустить на волю расправившегося с женой фотографа.

«Ходатайство Лошагина Дмитрия Александровича об условно-досрочном освобождении удовлетворить», — огласил судья Николай Тарасенко.

«Человек с двойным дном»: мать убитой модели уверена, что Лошагин не раскаялся в содеянном

Новость об убийстве Прокопьевой-Лошагиной прогремела в августе 2013 года. Ночью 23 числа муж убил ее, после чего вывез тело в лес и поджег. Все это он проделал в состоянии алкогольного опьянения. После ареста Лошагин не признал вину, давать показания и проходить проверку на полиграфе отказался.

Результатом первого суда над ним стал тюремный срок — десять лет. На втором стараниями адвокатов он был сокращен до девяти лет и десяти месяцев. Сколько фотограф заплатил семье убитой, неизвестно, информация о сумме не разглашается.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, мать погибшей уверена, что Лошагин не раскаялся в содеянном и не заслуживает освобождения.

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