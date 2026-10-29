Путин отметил роль Мелании Трамп в подготовке миссии в Алешках

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 21 0

Первая леди США помогла организовать помощь гражданскому населению, заявил президент.

Путин отметил роль Меланьи Трамп в миссии в Алешках

Фото: www.globallookpress.com/Yuri Gripas/Pool via CNP

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Президент России Владимир Путин обратил внимание на участие супруги президента США Дональда Трампа Мелании в подготовке гуманитарной операции в Алешках. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании саммита «Россия — Африка».

По словам российского президента, первая леди США помогла организовать помощь гражданскому населению.

«Что касается зоны российско-украинского конфликта, как раз в это время, в эти дни, сегодня-завтра намечена операция, кстати, при поддержке первой леди Соединенных Штатов по оказанию помощи именно гражданскому населению», — сказал российский президент.

Кроме того, Путин отметил, что обстановка в районе этого населенного пункта осложнялась минированием подходов к нему украинской стороной, что, по его утверждению, приводило к гуманитарной катастрофе.

«Но мы этим тоже занимаемся, как и занимаемся вопросами возможного мирного урегулирования самого украинского кризиса», — подчеркнул президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на пленарном заседании саммита «Россия — Африка» Владимир Путин охарактеризовал гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области как нацеленную на поддержку мирного населения. По словам главы государства, сложная обстановка в этом городе складывалась на протяжении длительного времени, а противник создал там условия, которые обернулись гуманитарной катастрофой. При этом Москва, как отметил Путин, продолжает прорабатывать варианты мирного урегулирования украинского конфликта.

В Алешки 29 октября для участия в миссии прибыла уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

За соблюдением гуманитарного режима и ходом работ в городе будут наблюдать иностранные корреспонденты, среди них представители СМИ США и других стран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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