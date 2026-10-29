Лантратова и иностранные журналисты летят в сторону Алешек

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова вместе с иностранными журналистами направляется в сторону Алешек Херсонской области, где готовится гуманитарная операция. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь показал участников миссии и самолет, на котором они прилетели в Гомель.

С 27 октября в Алешках действует режим тишины. Он введен на фоне сложной ситуации в городе и продлится до 22:59 1 ноября. Сообщений о нарушении договоренности пока не поступало.

Прекращение огня необходимо для доставки мирным жителям продовольствия и медикаментов, а также их безопасной эвакуации. Дороги, по которым будут двигаться гуманитарный транспорт и машины с людьми, предварительно разминировали.

За работой с населением и соблюдением условий гуманитарного перемирия будут наблюдать представители независимой американской медиаорганизации. Они будут сопровождать как российские, так и украинские группы, задействованные в операции.

Посредником при согласовании локального прекращения огня выступила первая леди США Мелания Трамп.

Гуманитарную ситуацию в Алешках обсуждали и на международном уровне. В ходе телефонного разговора с Папой Римским Львом XIV 16 октября Владимир Путин выслушал обеспокоенность понтифика положением местных жителей. Тот призвал установить временное перемирие для эвакуации людей и доставки продуктов и медикаментов.

Позже российский лидер обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом. По итогам переговоров 20 октября стороны договорились взаимодействовать в организации гуманитарной помощи через уполномоченного по правам человека в России Яну Лантратову.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Алешках Херсонской области разминируют дороги для безопасного выезда мирных жителей и доставки гуманитарной помощи.

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