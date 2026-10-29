МАКС запустил обновления для авторов каналов

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 28 0

Мессенджер расширил возможности пользователей.

МАКС расширил возможности для авторов каналов

Фото: 5-tv.ru

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В национальном мессенджере МАКС появились новые инструменты для авторов каналов. Теперь блогеры могут выбирать профиль для ответов на комментарии, а также пользоваться специальным мини-приложением «Инструменты канала», в котором собраны основные функции для развития площадки.

Сервис доступен в настройках канала. С его помощью авторы смогут подключать донаты, получать метку А+, управлять продвижением, проводить розыгрыши и организовывать трансляции. Кроме того, в мини-приложении собраны полезные материалы для создателей контента.

В ближайшее время пользователи также смогут отправлять медиафайлы в комментариях.

Ранее в МАКС появились настройки размера текста, архив историй и функция автоматического сохранения медиа в галерею телефона. Авторы каналов также получили возможность попасть в подборку рекомендованных сообществ в ленте.

Количество публичных и приватных каналов в мессенджере превысило 16,5 миллиона, а их суммарная аудитория достигла 610 миллионов подписчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авторы каналов в приложении заработали более 1,5 миллиона рублей после запуска донатов. В первые дни после появления функции пожертвованиями воспользовались около четырех тысяч владельцев публичных каналов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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