Погибшего при спасении подростка московского риелтора кремируют в Таиланде

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 22 0

Андрей Соболев погиб 26 октября.

Российский риелтор погиб в Таиланде: что известно

Фото: www.globallookpress.com/Uwe Lein

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Владельца агентства «Проспект недвижимости» Андрея Соболева, погибшего в Таиланде при попытке спасти подростка, кремируют 29 октября. После этого урну с прахом риелтора доставят в Москву. Об этом ТАСС сообщили в Гильдии риелторов Москвы.

Соболев погиб 26 октября во время брокер-тура по застройщикам Таиланда. Он отправился купаться вместе с 15-летним сыном одного из руководителей гильдии. В этот день в районе была штормовая погода, шли сильные дожди и поднялись волны.

Подростку удалось выбраться из воды, однако Соболев, пытавшийся ему помочь, захлебнулся. Спасатели и другие участники поездки больше часа пытались реанимировать мужчину, но спасти его не удалось.

«Андрей пошел купаться вместе с 15-летним сыном одного из руководителей гильдии. Погода была штормовая, шли проливные дожди, были волны. Мальчик смог выплыть, Андрей захлебнулся и погиб, спасая его. Пытались его откачать больше часа, но, к сожалению, реанимировать не удалось», — рассказал собеседник агентства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская туристка умерла во время купания в море в Анталье. Женщина приехала на отдых вместе с супругом. По данным турецких СМИ, отдыхающие заметили ее неподвижно лежащей в воде и сообщили спасателю. Туристку вытащили на берег, оказали первую помощь и доставили в частную больницу, однако спасти ее не удалось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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