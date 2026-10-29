«Ключевое значение»: Россия планирует расширять транспортное сотрудничество со странами Африки

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

Развитие этой сферы отразится и на жизни простых граждан континента, и на бизнесе.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Ядров: Россия планирует расширять транспортное сотрудничество со странами Африки

Россия планирует расширять сотрудничество в транспортной сфере со странами Африки. Об этом заявил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров на сессии «Транспортное партнерство Россия — Африка: стратегия, технологии, кадры» в рамках саммита «Россия — Африка».

«Сотрудничество России и африканских государств всегда строилось на принципах взаимного уважения и доверия. Сегодня мы последовательно укрепляем эти связи: открываем новые маршруты, расширяем деловые контакты, запускаем совместные образовательные и научные проекты. А в этом контексте доступность транспортных услуг приобретает ключевое значение. Это основа экономического роста и связности территорий», — заметил глава министерства.

Он также добавил, что транспортная доступность играет важную роль не только для бизнеса, но и для простых граждан. С развитием этой сферы у них появится возможность путешествовать, поддерживать связь с родственниками и устанавливать новые контакты.

Задача и российских, и африканских представителей: сделать перевозки удобными и безопасными. Ключевой вектор совместного усовершенствования этой области — развитие и обмен технологиями, создание надежных логистических коридоров и подготовка нового поколения специалистов, которые смогут создавать инфраструктуру.

Ядров также отметил, что за два дня работы саммита был проведен ряд переговоров российской делегации с представителями руководства африканских государств и главами транспортных ведомств. На них обсуждались перспективы совместной деятельности и возможности получения взаимной экономической выгоды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Африка постепенно превращается в центр силы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

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