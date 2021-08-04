Мал золотник, да дорог: Откуда берут деньги разные знаки зодиака?

Разные представители зодиакального круга по-разному относятся к деньгам. Астролог Анна Зорина рассказала, для каких знаков финансовые блага — главная цель в жизни, а для кого капитал вообще не имеет никакого значения. Эксперт пояснила, кто из представителей огненной, воздушной, земной и водной стихии любит экономить, а кто спускает деньги на ветер.

Овен

Эти представители зодиакального круга не привыкли надеяться на других, они зарабатывают деньги своим умом. Задатки лидера и уверенность в себе дает Овнам возможность подниматься по карьерной лестнице. Большую роль для них играет саморазвитие. Они всегда обучаются чему-то новому, проходят курсы и повышают свою квалификацию. Деньги для Овнов — это символ свободы и независимости.

Телец

Финансовые блага — одна из главных целей, которую перед собой ставят Тельцы. Эти представители зодиакального круга отличаются целеустремленностью и уверенностью в себе. Астрологи называют этот знак денежным. В любой, даже самой сложной ситуации, они найдут способ заработать. Эти представители земной стихии особенно ценятся руководителями.

Близнецы

Близнецы привыкли вкладывать деньги в своих родных и домашний быт. Эти двойственные натуры могут быть бережливыми и расточительными одновременно. Они никогда не распространяются о своих накоплениях, даже самые близкие не знают, сколько они зарабатывают.

Рак

Для Рака деньги — это показатель социального статуса. Эти представители водной стихии знают цену деньгам и умеют их зарабатывать. Они весьма экономичны и лишнюю копейку точно не потратят. Деньги в долг они тоже не дают, но как правило, и сами стараются не занимать у других.

Лев

Львы любят купаться в роскоши. Они стараются дорого одеваться, их дом заполнен отнюдь не безделушками, а дорогими предметами интерьера. Со стороны может показаться, что рожденные под этим знаком, настоящие транжиры. Однако это впечатление — ложное. Львы большие любители экономии. Скорее Лев будет сорить деньгами, чтобы покрасоваться перед другими.

Дева

Эти представители земной стихии отличаются трудолюбием. Несмотря на это, Девы редко занимают руководящие должности. Сферы, в которых им проще всего реализовать свой потенциал: медицина, издательская деятельность, наука, банковское дело и бухгалтерия. Рожденные в период с 23 августа по 22 сентября, бережливо относятся к своему капиталу. При этом Девы всегда окажут финансовую помощь своим близких, оказавшимся в беде.

Весы

Весы отличаются своей расточительностью. Они не привыкли копить деньги, потому что всегда могут заработать снова. При этом рожденные под этим знаком не распространяются о своих доходах. Зарабатывать они привыкли умственной деятельностью, их деловые качества высоко ценит начальство.

Скорпион

Для Скорпионов деньги — это уверенность в завтрашнем дне. Эти представители водной всегда добиваются своих целей, особенно, если они связаны с приумножением финансов. Для них лучший способ увеличить свой капитал — вложить деньги. Скорпионы не боятся рисковать даже чужими сбережениями. Эти представители зодиакального круга знают, что всегда останутся в плюсе.

Стрелец

Для рожденных под этим знаком зодиака больше значение имеет стабильность. Для них важно иметь постоянный доход. Профессионализм Стрельцов помогает им подниматься по карьерной лестнице. Эти представители огненной стихии вкладывают все заработанное в семью. Они с легкостью могут дать в долг своим знакомым, правда под проценты.

Козерог

Козероги — экономичные, но не жадные. Эти представители земной стихии не тратят деньги впустую, они совершают только обдуманные покупки. Люди, рожденные под этим созвездием, привыкли рассчитывать на себя и свой труд. Они привыкли контролировать свои расходы. Некоторые представители зодиакального круга даже ведут дневник, куда записывают свои траты.

Водолей

Эти представители воздушной стихии не стремятся обогатиться. Лучше всего им подходят творческие профессии. Водолеев можно охарактеризовать, как бескорыстных и честных людей. Они любят баловать родных подарками, даже без повода.

Рыбы

Рожденные в период с 20 февраля по 20 марта отличаются своим трудолюбием и упорством. Эти представители водной стихии — генераторы идей. Но зачастую на их креативных придумках зарабатывают другие. Природная скромность Рыб не позволяем им обогащаться за счет посторонних людей, да и материальные блага для них — не главная цель.

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