Драматург, полководец или шпион: кем были в прошлой жизни разные знаки зодиака?

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Елизавета Мареныч
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Кармический гороскоп подскажет представителям зодиакального круга их жизненное предназначение.

Драматург, полководец или шпион: кем были в прошлой жизни разные знаки зодиака?

Фото: depositphotos / rfphoto

Астрологи предупреждают — от знака зодиака зависит не только характер человека, но и его дальнейшая судьба. При этом прошлая жизнь во многом предопределяет предназначение и миссию в нынешней. 5-tv.ru представляет кармический гороскоп, который позволит узнать, кем вы были в предыдущей жизни по знаку зодиака.

Овен — полководец

Представителей этого зодиакального круга отличает любопытность, рациональность и упорство. При этом они готовы на любые подвиги во имя родины. Так что неудивительно, что в прошлой жизни Овны могли быть военачальниками или полководцами, способные руководить сильной армией.

Телец — художник

Тельцы обладают творческим потенциалом и неиссякаемым запасом энергией. Именно поэтому в предыдущей жизни они, вероятно, были художниками, которые вдохновляли окружающих своими произведениями искусства.

Близнец — актер

Представители Воздушной стихии также склонны к творчеству. Близнецы вполне могли посвятить прошлую жизнь театральной сцене. Своей талантливой игрой они радовали и поражали толпы людей, заряжая зрительный зал огромной энергией.

Рак — учитель

Раков отличает альтруизм, желание всегда прийти на помощь и умение сопереживать. Так что астрологи предполагают, что в предыдущей жизни представители Водной стихии были школьными учителями, которые умело находили правильный подход к детям.

Лев — драматург

Умение харизматичных Львов красиво говорить на публике, с легкостью привлекая к себе внимание, уж точно пригодилось им в предыдущей жизни. Поэтому вполне возможно, что в прошлом представители этого знака зодиака были прославленными поэтами или драматургами.

Дева — ученый

Созвездия наделили Дев пытливым умом и рациональностью. В прошлом такие люди могли посвятить свою жизнь науке. Вероятно, они познавали законы мироздания, открывая законы физики — в точности, как Константин Циолковский, рожденный под знаком Девы.

Весы — судья

Представители данного созвездия всегда готовы бороться за справедливость и честное имя. Поэтому в прошлом «воздушные» Весы наверняка были мировыми судьями или революционерами, которые отличались неподкупностью и благородством.

Скорпион — шпион

Загадочные и мистические Скорпионы сметают все на пути ради достижения своей цели. Поэтому неудивительно, что в предыдущей жизни вы, вероятно, были шпионами у королевских особ, чья жизнь была окутана самыми невероятными тайнами.

Стрелец — путешественник

Стрельцы — настоящие искатели приключений. Ваша любознательность предопределила увлечения не только в нынешней жизни, но и в прошлой. Поскольку представили этого зодиакального круга пылко желают странствовать по миру, скорее всего, раньше они были путешественниками.

Козерог — спортсмен

Целеустремленные Козероги стараются контролировать все сферы жизни. При этом они успевают тщательно следить за своим питанием и здоровьем. В прошлой жизни эти земные знаки зодиака могли быть профессиональными спортсменами, на счету которых было множество наград.

Водолей — танцор

Спокойная и размеренная жизнь утомляет деятельных и активных Водолеев. Поскольку в прошлом эти представители воздушной стихии были зажигательными танцорами, которые не могли представить себе жизнь без путешествий и гастролей.

Рыбы — философ

Рыбы любят глубокомысленно порассуждать об устройстве всего мироздания. При этом они всегда уверены в правильности своих решений, что свойственно для мыслителей. Кто знает, может, в предыдущей жизни вы были известным немецким философом Артуром Шопенгауэром.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, откуда берут деньги разные знаки зодиака.

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