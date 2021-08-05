Солнцев рассказал, зачем Борисова отправила дочь за границу: «Снова торчит?»

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Анна Васильева
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Шоумен считает решение звездной матери, отославшей наследницу в Великобританию, неоправданным.

Фото, видео: Instagram @danaborisova_official, @solntcev

Шоумен Гоген Солнцев посвятил свой новый пост в Instagram телеведущей Дане Борисовой, а точнее тому решению, которое звезда приняла не так давно. Оно связано с дочерью блондинки — Борисова отправила девочку на учебу за границу. Солнцев считает такой поступок неоправданным, ведь российское образование, по его мнению, лучшее в мире.

«Дана отправила дочь учиться за границу на все свои деньги, как сообщают СМИ. Не знаю, как вы, а я обескуражен ее поступком. Вместо того чтобы дать дочери бесплатное образование в России, которое считается одним из лучших в мире, Дана делает совсем необъяснимые противоположные вещи», — возмутился шоумен.

Он попытался предположить, что могло стать причиной подобного поведения коллеги. Версии оказались неутешительными.

«Может быть, это необдуманный шаг, либо же Дана начала опять торчать?! Даночка, если тебе нужна какая-то помощь или поддержка, ты всегда можешь рассчитывать на меня!» — добавил Солнцев.

Instagram @solntcev

К слову наследница Борисовой, которая уже улетела в Великобританию, тоже не в восторге от решения матери. Девушка призналась: она боится снова попасть в заведение схожее с психиатрической больницей. Мама объясняла дочери, что ей предстоит учеба в языковой школе с 90-летней историей, в красивом городке Гастингс, где будет много интересных людей. Но тревога подростка никуда не делась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Даны Борисовой слила скандальную переписку с отцом.

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