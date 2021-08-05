Беременная Лиза Арзамасова предстала в облегающем черном платье

Беременная Лиза Арзамасова показала фото в маленьком черном платье, которое обтягивает сильно округлившийся живот: актриса находится практически на финишной черте перед родами.

Об интересном положении 26-летней «папиной дочки» стало известно еще в апреле. Беременность от 47-летнего фигуриста Ильи Авербуха сделало звезду сериала еще женственнее. Девушка уже не раз делилась с подписчиками фото с изменившейся фигурой. На этот раз фотография отчетливо демонстрирует, что пополнения звездное семейство ожидает в самое ближайшее время. Для съемки будущая мама не стала выбирать наряд из специализированного магазина. Хватило действующего гардероба, в котором немало расклешенных сарафанов и платьев. Элегантный образ дополнила шляпа.

«Это самая облегающая фотосессия. А все то, что еще откровеннее, — для личного пользования», — заявила уверенно Лиза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Фанаты поддержали решение актрисы, охарактеризовав его как самое адекватное в отечественном шоу-бизнесе.

«Лиза, как Вы правы!», «Безумно красиво», «Я Вас еще больше уважаю за это», «Какая же мудрая. Вот бы все понимали, что фотографироваться полуголыми, особенно в положении, не есть красиво», «Так стильно и красиво и также эротично… Прекрасный пример молодой, красивой, уважающей ценности девушки», — согласились подписчики в Instagram.

Ранее 5-tv.ru опубликовал архивные фото Лизы Арзамасовой с мамой в молодости.