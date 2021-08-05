Беременная Лиза Арзамасова предстала в облегающем черном платье

|
Алиса Старжевская
5 202

«Папина дочка» категорично заявила, что откровеннее фото не будет.

Беременная Лиза Арзамасова предстала в облегающем черном платье

Фото: Instagram @averbukhofficial

Беременная Лиза Арзамасова показала фото в маленьком черном платье, которое обтягивает сильно округлившийся живот: актриса находится практически на финишной черте перед родами.

Об интересном положении 26-летней «папиной дочки» стало известно еще в апреле. Беременность от 47-летнего фигуриста Ильи Авербуха сделало звезду сериала еще женственнее. Девушка уже не раз делилась с подписчиками фото с изменившейся фигурой. На этот раз фотография отчетливо демонстрирует, что пополнения звездное семейство ожидает в самое ближайшее время. Для съемки будущая мама не стала выбирать наряд из специализированного магазина. Хватило действующего гардероба, в котором немало расклешенных сарафанов и платьев. Элегантный образ дополнила шляпа.

«Это самая облегающая фотосессия. А все то, что еще откровеннее, — для личного пользования», — заявила уверенно Лиза.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Фанаты поддержали решение актрисы, охарактеризовав его как самое адекватное в отечественном шоу-бизнесе.

«Лиза, как Вы правы!», «Безумно красиво», «Я Вас еще больше уважаю за это», «Какая же мудрая. Вот бы все понимали, что фотографироваться полуголыми, особенно в положении, не есть красиво», «Так стильно и красиво и также эротично… Прекрасный пример молодой, красивой, уважающей ценности девушки», — согласились подписчики в Instagram.

Ранее 5-tv.ru опубликовал архивные фото Лизы Арзамасовой с мамой в молодости.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
73.17
0.38 86.65
0.24
Коварные красотки: как выглядит настоящая женщина, согласно знаку зодиака

Последние новости

15:14
Краснодарский край атаковала «ледяная бомбардировка» из снега и града
15:08
Мать Голубкиной о кровном родстве актрисы с Баталовым: «Зачем опровергать?»
14:58
Коварные красотки: как выглядит настоящая женщина, согласно знаку зодиака
14:35
Любовь зла: хронология массового убийства в Хакасии
14:23
Лукашенко велел закрыть границу Белоруссии: «Ни одна нога ступить не должна!»
14:00
СКР опубликовал кадры из дома, где бывший зэк убил семью в Хакасии

Сейчас читают

Российская прыгунья с шестом Сидорова гарантировала себе медаль на Олимпиаде в Токио
Россиянина Мизинова сняли с соревнований по спортивной ходьбе на ОИ
В Москве задержали школьного охранника-извращенца
Жалоба на приговор Михаилу Ефремову будет рассмотрена 15 сентября
От ботокса глупеют? Врач развенчала ТОП самых странных мифов об «уколах красоты»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака