Адвокат Жорин рассказал, кто и как мог предотвратить убийство семьи в Хакасии

Пять человек, в том числе ребенок погибли страшной смертью в Хакасии. Людей зарезал бывший зэк. Известно, что все жертвы — члены одной семьи. Семьи возлюбленной сидевшего преступника, которую он якобы приревновал.

Разбираться в случившемся следователям и прокурорам придется долго. В деле масса тайн и загадок. Поговаривают, многим соседям убитой семьи крупно повезло: озверевший тиран после очередной расправы пытался ворваться и в другие дома. Люди задаются вопросом: а можно ли было предотвратить трагедию? На тему вместе с 5-tv.ru порассуждал звездный адвокат Сергей Жорин.

Если бы…

По официальным данным, тот самый бывший сиделец Федор Панов освободился из тюрьмы весной. 18 лет он провел за решеткой — убил двух женщин. В селе Джирим его встретили по-доброму: соседи помогли обустроить дом и сделать ремонт. Всем казалось, что жестокий убийца изменился. Но это было ошибкой.

На озере Беле Панов познакомился с приятной девушкой Мариной, одинокой матерью. Вскоре симпатия переросла в сильное чувство, и влюбленные съехались. Односельчане уверяют: бывший зэк ухаживал за красавицей — никто и подумать не мог, что дело обернется трагедией.

Все было хорошо до того момента, пока Марина не уехала работать в Абакан. Не так давно девушка позвонила кавалеру и сообщила, что больше не хочет отношений и нашла другого мужчину. Следователи полагают, что в ту же секунду из спокойного ухажера Панов превратился в зверя. Мысль о кровавой расправе не давала ему жить. И он пошел. Пошел убивать.

«Для предупреждения совершения новых преступлений лицами, освобожденными из мест лишения свободы, существует административный надзор. Есть федеральный закон 2011 года, который регулирует надзор. Предупреждение совершения преступлений происходит путем наложения административных ограничений на лиц, освобожденных из мест лишения свободы», — пояснил Сергей Жорин.

Он отметил, что существует масса способов контроля действий бывший зэков. Это, в частности, ограничение их перемещения, запрет на пребывание в определенных местах и посещение мест проведения массовых мероприятий.

«На мой взгляд, одним из самых эффективных является запрет пребывания вне жилого помещения в определенное время. Например, с 20:00 до 6:00. Лицу, подвергнутому административным ограничениям, могут повесить браслет, и специально обученные люди будут наблюдать, где же оно находится в вечернее и ночное время — именно это время является временем повышенной опасности», — уточнил звездный адвокат.

Речь идет, конечно, об употреблении сидельцами запрещенных веществ и алкоголя в темное время суток, под влиянием которых риск рецидивов возрастает в разы. К сожалению, именно это и произошло в случае с Пановым.

По информации МВД Хакасии, в момент совершения очередного преступления Федор был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него диагностировали психоз. Где были те самые, специально обученные люди, которые могли предотвратить трагедию? Оказалось, в другом регионе.

5-tv.ru

В ходе расследования стражи правопорядка выяснили, что наказание за прошлые убийства Федор Панов отбывал в Республике Тыва. Затем его направили по месту прописки — в город Омск, в Западно-Сибирский регион. Именно там за ним был установлен административный надзор сроком на три года. По какой причине бывший зэк свободно странствовал по необъятной России — пока неизвестно.

«Если бы в данном случае административный надзор осуществлялся добросовестно, не формально, а действительно для предупреждения преступления, то можно было бы предотвратить эту страшную трагедию. Это мое личное мнение», — с сожалением констатировал Сергей Жорин.

Никогда не вернуть

По официальным данным, жертвами Панова стали: мама его бывшей девушки Светлана Извекова; сожитель женщины Владимир Хнычев и 19-летний сын Вадим; наследница экс-возлюбленой убийцы — восьмилетняя Алина; брат-близнец Хнычева по имени Сергей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Бывший зэк уже задержан, однако в совершении преступления так и не раскаялся. За убийство пяти человек ему может грозить пожизненное заключение. В каком состоянии сейчас находится чудом избежавшая расправы Марина — представить невозможно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто и как поймал бывшего сидельца Федора Панова, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.