Пятеро заключенных сбежали из изолятора в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в исправительном учреждении, расположенном в Истре.

По предварительным данным, осужденные Денис Грозаву, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Николай Тетеря и Александр Мавриди — обвиняемый в громком убийстве «колбасного короля» Владимира Муругова, смогли скрутить и отжать замки на четырех дверях и воротах.

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Есть информация, что сотрудник изолятора на ночь не стал закрывать так называемую «кормушку». Офицер задержан. Его допрашивают. Заключенных сейчас ищут оперативники.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых.

В ходе проверки, проведение которой поручено Истринской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте происшествия находится Истринский городской прокурор Михаил Рузляев.

Кроме того, в изоляторе работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Как сообщила старший помощник руководителя ведомства Ольга Врадий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.