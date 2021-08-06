Пятеро заключенных сбежали из изолятора в Подмосковье

|
Василий Заика
Эксклюзив 1 762

ЧП произошло в исправительном учреждении, расположенном в Истре.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора в Подмосковье

Фото: Depositphotos / suratdetboon; 5-tv.ru

Пятеро заключенных сбежали из изолятора в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в исправительном учреждении, расположенном в Истре.

По предварительным данным, осужденные Денис Грозаву, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Николай Тетеря и Александр Мавриди — обвиняемый в громком убийстве «колбасного короля» Владимира Муругова, смогли скрутить и отжать замки на четырех дверях и воротах.

5-tv.ru

Есть информация, что сотрудник изолятора на ночь не стал закрывать так называемую «кормушку». Офицер задержан. Его допрашивают. Заключенных сейчас ищут оперативники.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых.

В ходе проверки, проведение которой поручено Истринской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте происшествия находится Истринский городской прокурор Михаил Рузляев.

Кроме того, в изоляторе работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Как сообщила старший помощник руководителя ведомства Ольга Врадий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора в Подмосковье

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

Читайте также

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.17
0.38 86.65
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:27
Автобус на полной скорости влетел в стоящий грузовик на западе Турции
9:24
Лионелю Месси «предложили» перейти в карагандинский «Шахтер»
9:13
ТОП-5 знаков зодиака, представители которых никогда не предадут
9:08
Коммунальный беспредел: как бороться с обнаглевшими УК и ТСЖ?
9:02
Вирусолог назвал сроки действия клеточного иммунитета к коронавирусу
8:51
В СКР заявили о причастности украинских силовиков к убийству журналиста Стенина

Сейчас читают

Олимпийские игр 2021. Волейбол. Допинг у бразильской волейболистки. Чем это грозит сборной России
В Истре из изолятора сбежали пятеро заключенных
Стали известны детали побега убийцы "колбасного короля" из ИВС в Истре
Избивший звезду сериала «Склифосовский» курьер рассказал о причинах драки
Адвокат Жорин рассказал, кто и как мог предотвратить убийство семьи в Хакасии

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака