Администратор «Москонцерта» о Сенчиной: «Будучи замужем, жила с Кобзоном»

Ныне покойная певица Людмила Сенчина тайно встречалась с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном, оба при этом состояли в браке. Об этом журналистам рассказала бывшая сотрудница «Москонцерта» Нина Федорова. Женщина служила в учреждении администратором и, по ее словам, за время работы узнала множество секретов знаменитых исполнителей.

Сенчиной без устали приписывали романы с популярными исполнителями, влиятельными политиками и другими известными мужчинами на протяжении всей ее жизни. В числе павших перед очарованием роковой блондинки упоминались Игорь Тальков, Сергей Захаров, Стас Намин и многие другие. По словам Федоровой, Сенчина была искусной обольстительницей и не чуралась связей с женатыми.

«Она ведь Иосифу чуть семью не разбила. Несколько лет, будучи замужем, сожительствовала с ним в разных точках СССР, где они гастролировали», — утверждает экс-работница «Москонцерта».

Федорова заявила, что не только сама находила подтверждения роману, но и слышала о нем от тещи Кобзона Полины Моисеевой. Пенсионерка также уверена, что супруга артиста Нелли знала о его похождениях, изрядно «натерпелась», но все же прощала интрижки.

Starhit.ru приводит слова сотрудницы концертного зала, которая считает, что Нелли Кобзон — удивительная женщина. Она сумела сохранить семью, несмотря ни на что. Едва ли союз с певца с Сенчиной мог быть долговечным, а вот с супругой он, несмотря на походы на сторону, прожил полвека. Все это благодаря мудрости Нелли, уверена Федорова.

Людмила Сенчина скончалась в январе 2018 года. К этому времени Кобзон уже много лет к ряду боролся с раком. Он навестил артистку накануне ее ухода из жизни, а сам умер, не сумев побороть недуг, в августе того же года.

Что касается Нины Федоровой, она сыплет откровениями о жизни звезд (преимущественно, покойных) с завидной регулярностью.

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