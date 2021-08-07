«Не закрывайте мне дочу!» — в Хакасии прощаются со зверски убитой семьей

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 2 464

В живых осталась только девушка Марина. Именно к ней испытывал страстные чувства подозреваемый в жестокой расправе бывшего зека, отсидевшего за аналогичное преступление.

Фото, видео: 5-tv.ru

Пять гробов на улице, женский крик и слезы… В селе Джирим Ширинского района республики Хакасия прощаются со зверски убитой семьей. По версии следствия, с ними жестоко расправился местный житель и бывший заключенный Федор Панов, который недавно вернулся в родные места после отбывания наказания за аналогичное преступление.

Из всей семьи в живых осталась только 30-летняя Марина. Именно к ней испытывал страстные чувства подозреваемый. По одним данным, его чувства были безответными, по другим — в последние два месяца они встречались. Одно точно известно — после случившегося приступа ревности он влетел в ее дом и зарезал ее мать, брата, восьмилетнюю дочь, а также отчима и его брата. Такое признание он сделал во время следственного эксперимента на месте трагедии.

Проводить в последний путь погибших вышло все село. Тела погибших по православной традиции привезли к дому, где они жили. По страшному стечению обстоятельств там и погибли.

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Смотреть эти кадры без содрогания невозможно. Нервы не выдерживали даже у крепких мужчин. Одного из них после случившейся истерики под руки увели в сторону.

«Не закрывайте мне дочу!» — закричала у гроба восьмилетней дочери Марина.

Успокоить девушку пытаются друзья и соседи, но как утешить человека, потерявшего всю семью? 

После того, как завершилось прощание у дома, где произошла трагедия, пять гробов погрузили на грузовик, который отвезет погибших на кладбище. 

Как сообщал ранее 5-tv.ru, подозреваемый в преступлении арестован. Но на этом история не заканчивается, а только лишь начинается. В отношении местных правоохранительных органов, а также полицейских Омска, где после выхода из тюрьмы, организована проверка. Стражи порядка и их руководство подозреваются в невыполнении служебных обязанностей в вопросе надзора бывшими заключенными. 

Факт халатности местных полицейских уже установлен прокуратурой Ширинского района. Проведенная проверка показала, что должностные лица районного ОМВД не уведомили начальника территориального отдела полиции о том, что в село прибыл ранее судимый местный житель. Хотя им было об этом известно. Также районными правоохранительными органами не были предприняты попытки установить, где он стоит на учете, или поставить на свой. Индивидуальная профилактическая работа также не проводилась.

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