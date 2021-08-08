Жители поселка в Нижегородской области массово жалуются на появление чупокабры

Дом Валентины Ереминой в поселке Виля Нижегородсской области окружен высоким забором, но несмотря на это, кто-то устроил диверсию в ее курятнике.

«Вот такое моя сестра увидела, когда утром пошла кормить своих питомцев».

Эти кадры сняла сестра Валентины. Вокруг восемь бездыханных куриц и еще семь мертвых кроликов. Нечто проникло со стороны огорода, а оттуда влезло и в хозяйственную постройку.

«Вот эта клетка была закрыта, но было выломата вот эта вся решетка! Я не знаю кто это так может сделать. И как вот это, вот с какой силой — мне кажется даже человек этого не сделает», — считает Валентина.

Все произошло в промежутке с восьми до десяти утра. На месте бойни обнаружили обескровленные тушки куриц. Были и другие странности.

«Но, что самое интересное — вот крючки были все открыты. Это не так просто наверное открыть крючки вот».

Валентина показывает пути проникновения. Под красным забором животное сделало довольно глубокий и большой подкоп. А потом отогнуло сетку. Причем совершало несколько попыток. На заднем дворе хозяева нашли вот этот след. По их мнению, не похожий ни на лисий ни на собачий, на лапе как будто всего три пальца. И тут же поняли — все сходится.

«Может быть и то самое — чупакабра…» — размышляет женщина.

Чупакабра по легенде пьет кровь животных. Это существо никто не видел, но слухи ходят по миру уже не первое десятилетие. Докатились и до этой деревни. Соседи вооружились самым необходимым в ожидании зверя.

«Я верю, что это темные силы. Молимся, икону поставила, вода у меня крещенская. Вот, надеюсь, что ко мне не придет», — волнуется Лидия.

Мысль о том, что в огород пробрались дикие лисы или бродячие собаки приходит местным в голову, но ненадолго.

«Мне как сказали, я поняла, что это собаки. Потому что там какая-то собака охотничья была. Там бегала. У нее пасть не позволит, чтобы железо там драть».

Загадочный ночной гость побывал уже не в одном домовладении. Это другой конец деревни Виля. Животное двигается бесшумно и не оставляет следов.

«Утка была на гнезде. Вообще, ни пера, ничего нет. Ни скорлупы яиц. Тоже нет… Как так-то по идее, да? Лиса, ну, раздавила бы хоть одно яйцо… Как-то бы где-то хоть скорлупа валялась», — рассуждает местный житель Сергей Соркулов.

Сергей Соркулов опытный охотник. Он в существование чупакабры не верит. Грешит на лис, куниц, собак и наиболее кровожадных — хорьков.

«У хорька, у него чувство крови… Ну вот от запаха крови сносит башню. И он даже если ничего не возьмет, но передушит всех».

Правда уверяет, что все эти животные хотя бы одну свою жертву, но съедят или что-то унесут. А этот — только убивает. Сотрудники ветеринарного надзора настроены наиболее скептически. Уверяют — рядом с деревней водится много диких животных. А вот подозрительно легкий вес тушек объясняют вполне рационально.

«Нам очень часто приносят на вскрытие павшую птицу, которая поражена например гельмитами, какими-то паразитарными заболеваниями. Они абсолютно почти что обескровленные. Из-за того, что очень много паразитов. Они уже давно болели», — объясняет ветеринарный врач Татьяна Шаповалова.

В любом случае, своих кур Валентина Еремина на экспертизу не носила. Вот и родилась в деревне легенда. Поверить в мифического хищника возможно легче, чем признать, что не уследили за хозяйством.