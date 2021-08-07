Анастасия Волочкова шокировала подписчиков голой грудью

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Мария Евстигнеева
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По мнению подписчиков Instagram, экс-прима Мариинского театра опубликовала чересчур откровенный снимок.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Экс-прима Мариинского театра Анастасия Волочкова уже вторую неделю наслаждается отдыхом в Греции. Последние публикации в ее аккаунте Instagram исключительно пляжные. Балерина показывалась подписчикам в пяти разных купальниках и монокини. Казалось бы, что фолловеров Волочковой не удивить пикантными снимками и необычными позами, однако балерине удалось их даже шокировать.

«Поплавала в море в платье, но выйти сухой из воды не получилось», — подписала свое фото Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Новая публикация Анастасии уже без купальника. На 45-летней блондинке отсутствует верхняя часть купальника, а от неглиже ее спасает белого цвета туника, ставшая прозрачной из-за воды. Образ дополнила черная соломенная шляпка, однако особое внимание привлекли ее формы. Волочкова позирует, будучи на коленях у моря. Снимок собрал настоящей ажиотаж в комментариях.

«Ну, когда рейтинг падает, а деньги нужны… Разочаровалась»;

«Только ценника не хватает…»;

«Иногда сексуальнее быть сухой»;

«Вы сами то поняли, что написали, Анастасия?» — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Волочкова поздравила отца текстом с множеством нелепых ошибок.

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