Идеальная неделя для встреч и расставаний. Бацзы-прогноз на 9–15 августа
Месяц Обезьяны вступает в свои права и приносит структуру и продуктивность. А также желание много и с кайфом общаться.
Фото: Depositphotos / Yakobchuk
5-tv.ru продолжает публикацию прогнозов Tanya Bendz, основанных на древней китайской системе предсказаний судьбы Бацзы.
Первая неделя месяца Обезьяны, чей символ Янский Металл, обещает быть эффективной и веселой. Энергии будут помогать налаживать застрявшие в июльских столкновениях дела, находить новых партнеров, подписывать контракты. Будет такое ощущение, что наконец-то поезд поехал, дала задвигались, самолеты полетели.
Благоприятное, ускоряющее воздействие энергии месяца почувствуют все, но кое-кому стоит быть особо внимательными с этим ускорением. Это касается прежде всего Тигров и людей со Змеей в карте. Собираясь вместе или по парам Тигр, Змея и Обезьяна делают людей сильно эмоционально возбудимыми, вплоть до потери осторожности. В бацзы такое сочетание энергий называется «огненным наказанием».
Так что Тигры и Змеи, вам совет – вплоть до 7 сентября не лезть ни в коем случае на рожон, не заниматься экстремальными развлечениями, охлаждать свои эмоции любым доступным способом – и будет вам счастье.
Понедельник, 9 августа. Инь Земля и Бык.
Энергии понедельника будут прохладно-устойчивыми. Два Быка в раскладе дня дадут возможность знакам Дерева открыть Хранилище – получить прибыль, хорошо вложить средства, выгодно купить или продать недвижимость.
Те, у кого нет в карте энергии Дерева не расстраивайтесь – у вас тоже может сложиться вполне удачный день – спокойный, размеренный, основательный. Хорошо будет начинать обучение, ремонт, проводить встречи и подписывать контракты. По возможности не планируйте на понедельник переезды и путешествия.
Энергии понедельника неблагоприятны для людей с Козой в карте. Козы – вы будете ощущать на себе двойное давление.
Вторник, 10 августа. Ян Металл и Тигр.
День прямого столкновения хозяина дня Тигра с хозяином месяца – Обезьяной. Китайские мудрецы называли такой день – «днем разрушения» и рекомендовали не планировать на него важных дел. Возможны срывы, ошибки, отказы, срывы сроков, потери документов и соответственно – испорченные нервы.
Чтобы не подвергаться воздействию негативных энергий имеет смысл устроить день отдыха – разгрузить голову и тело, погулять, заняться рутиной. Если же все-таки неприятности случились – примите ситуацию, попробуйте не придавать проблемам значения – глядишь, уже завтра ситуация будет выглядеть по-иному.
Самыми уязвимыми во вторник будут люди, родившиеся в день или год Обезьяны.
Среда, 11 августа. Инь Металл и Кролик.
Огонь месяца плавит Металл дня. Энергии дня будут тянуть на приключения, будет острое желание выйти в свет, покрасоваться, доказать свою исключительность. Внутри будет такое чувство, как будто что-то должно произойти. Не поддавайтесь. Особенно на рискованные или экстремальные развлечения.
В среду лучше всего продолжить стратегию вторника и не загружать себя важными вопросами.
Самыми аккуратными и предусмотрительными во вторник стоит быть людям с Петухом в карте. Вам точно в экстрим никак нельзя – есть опасность травмироваться.
Четверг, 12 августа. Ян Вода и Дракон.
Отдохнувши от важных дел во вторник и среду, можете смело приниматься за оные в четверг. Это будет прекрасный день для любых коммуникаций – встреч, переговоров, свиданий. Благоприятно в четверг устраивать помолвку и… расставаться. Так же, как и написать заявление об увольнении.
Хорошо на этот четверг назначать консультации у докторов и начинать плановое лечение. Но не стоит заниматься операциями недвижимостью.
День не особо благоприятен для людей с Собакой в карте. Если вы Собака по году – можете поссориться с родственниками, а если по дню – то, вероятнее всего будете недовольны супругом. Сдерживайте свои эмоции, близкие вам еще пригодятся.
Пятница, 13 августа. Инь Вода и Змея.
Пятница продолжает тенденции четверга, но в облегченной форме. По-прежнему будут хорошо идти всяческие коммуникации – от переговоров и поиска спонсоров до любовных свиданий или расставаний.
Но! В воздухе будет чувствоваться отсутствие стабильности. Люди могут быть чересчур возбудимы. Особенно это касается тех, у кого в карте есть Тигры. Они и так в месяц Обезьяны на эмоциональной измене, а тут еще и Змея добавит нервозности. Так что Тигры – максимально охлаждайте свои эмоции, а лучше и вовсе рискните залечь на дно. Как минимум до вечера.
Помимо Тигров стоит быть особо внимательными в эту пятницу и людям знака Свинья. Ну, они и так знают, что в день Змеи им лучше быть максимально устойчивыми и спокойными.
Суббота, 14 августа. Ян Дерево и Лошадь.
День деревянной Лошади обязан быть ярким, энергичным и эффективным. Все что не успели сделать за неделю, можете смело завершать в эту субботу.
День хорош для новоселья, вечеринок, дорогостоящих покупок. Захочется гулять, кутить и устраивать домашние спектакли. У тех, кому необходимо «продать» идею, в субботу откроется второе дыхание. День прямо предназначен для публичных выступлений. Но – совсем не для диет, походов по докторам и лечения. Если есть возможность перенести медицинские процедуры, лучше переносите.
Суббота неблагоприятна для людей со знаком Крыса. Их будут носить вверх-вниз эмоциональные качели.
Воскресенье, 15 августа. Инь Дерево и Коза.
Судя по набору китайских предупреждений, воскресенье – самый нефартовый день месяца. Коза дня сталкивается с Быком года и разрушает его, а значит и наши планы.
Энергия дня неподвижна, все дела стопорятся. Ошибки, задержки, препятствия, «дырявые» руки, потерянное время и утерянные кошельки. Уфф… Лучше уж оставить бурную деятельность на потом и растянуться шезлонге. Не дают ничего делать – ну и не надо, будем отдыхать, воскресенье же!
Особо не стоит дергаться Быкам – уймите уже свою работоспособность и разрешите себе полениться, иначе конфликта вам не избежать.
Всем хорошей недели и удачного бацзы!
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