Максакова раскрыла причину «постыдного» увольнения Волочковой из Большого театра

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Елизавета Мареныч
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По словам оперной певицы, к выдворению артистки был причастен обиженный олигарх.

Максакова раскрыла причину «постыдного» увольнения Волочковой из Большого театра

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Оперная певица Мария Максакова раскрыла истинные причины увольнения балерины Анастасии Волочковой из Большого театра. По ее словам, травля танцовщицы началась из-за обиженного влиятельного мужчины, который до нее домогался. Об этом Максакова рассказала во время прямого эфира в Instagram.

«Настя была просто секс-символом. Все мужики пересылали ее фотографии, она была настолько желанна. Это объективная реальность сейчас. Почему произошло то, что произошло, я могу ее понять. Я тоже столкнулась с местью, с местью отвергнутого мужика, скажем так», — отметила исполнительница.

Она также вспомнила, что в свое время балерина отказала в симпатии олигарху, который часто засматривался на нее. После нескольких неудачных попыток построить отношения с Волочковой бизнесмен, затаив обиду, решил отомстить девушке и ударить по самому больному — делу всей ее жизни.

«Начался унизительный постыдный процесс ее увольнения из Большого театра. Они купили какие-то электронные весы, и выяснилось, что она не соответствовала какому-то стандарту, хотя на тот момент она абсолютно всему соответствовала. Устроили публичную порку, хорошо оплаченную этим обиженным дяденькой», – пояснила Максакова.

К слову, в 2003-м разразился громкий скандал вокруг увольнения Анастасии Волочковой из Большого театра. Тогда администрация отказалась продлевать контракт с артисткой, сославшись на несоответствующую требованиям физическую форму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова шокировала подписчиков голой грудью.

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