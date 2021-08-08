Четырнадцать человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

Автобус перевернулся в провинции Балыкесир на северо-западе страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

Известно, что 11 человек погибли на месте. Еще трое уже в больнице. Еще 18 человек проходят лечение.

Информация о россиянах уточняется.

Balıkesir’de yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu 11 kişi olay yerinde, 3 kişi hastanede hayatını kaybetti. Detayları @trthaber muhabiri Ferhat Özkaner aktardı.https://t.co/hISOCtbFXT pic.twitter.com/rSaeIjPltE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 8, 2021

В российском посольстве в Турции 5-tv.ru сообщили, что информация о наших гражданах проверяется.

По данным местных СМИ, пассажирский автобус следовал по маршруту Балыкесир-Эдремит, когда вдруг съехал с дороги и несколько раз перевернулся.

Пострадавших госпитализировали в пять больниц региона. Расследование находится под личным контролем губернатора.

«Есть несколько раненых, которые находятся в хорошем общем состоянии, и те, кто находится в плохом состоянии и отправлены на операцию», — цитирует заявление губернатора Хасана Чылдака.

Он уточнил, что причины аварии пока не установлены.

Это уже третья авария с автобусом в Турции на этой неделе. Ранее 5-tv.ru рассказывал, 6 августа на трассе Стамбул — Измир автобус врезался в грузовик. Девять погибли, еще 30 получили травмы. А за четыре дня до этого в Анталье автобус вылетел на встречную полосу и перевернулся автобус с российскими туристами из Самарской области, который направлялся в аэропорт. Три человека погибли на месте — это пенсионерка, мужчина и школьник. Десятки госпитализированы.