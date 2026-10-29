Адвокат Жорин: Джиган потребовал признать отсутствие долга по алиментам

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко) подал иск в суд на бывшую жену, блогера Оксану Самойлову, и потребовал признать отсутствие долга по алиментам. Об этом «Известиям» сообщил адвокат Сергей Жорин.

«Подано исковое заявление о признании задолженности по алиментам отсутствующей. Денис не отказывается платить алименты с 1 апреля 2026 года, с даты решения суда о расторжении брака. Желание Оксаны Самойловой взыскать с него алименты начиная с 2020 года, когда супруги жили вместе и Денис нес расходы на содержание детей, является злоупотреблением правом», — сказал адвокат.

По словам Жорина, речь идет о задолженности за период с 2020 по 1 апреля 2026 года.

Между супругами в 2020 году одновременно с брачным договором было подписано алиментное соглашение, по условиям которого Джиган должен перечислять Самойловой половину своего дохода.

Сообщалось, что предварительная сумма задолженности составляет порядка 1,7 миллиона рублей, однако после получения приставом ответа из ФНС о доходах рэпера задолженность может увеличится многократно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Джиган рассчитался с бывшей супругой Оксаной Самойловой за свою долю в загородном доме.

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