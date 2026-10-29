Бюджет РФ на ближайшие три года предусматривает увеличение доходов

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года.

Он предусматривает последовательное увеличение доходов. Это отметил, выступая на заседании, глава Счетной палаты Борис Ковальчук.

«В 2027 году они составят 43,3 триллиона рублей, в 2028 году — 45,8, в 2029 — 48,6 триллиона рублей. Нефтегазовые доходы запланированы в следующем году в размере семи триллионов рублей, что составляет 2,8% ВВП. С ростом к 2029 году — до 7,7 трлн рублей», — сказал председатель Счетной палаты Борис Ковальчук.

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил: главный финансовый документ страны готов к любым штормам в мировой экономике. И учитывает абсолютно все социальные обязательства.

«На уровень инфляции будет проиндексирована выплата ветеранам, инвалидам, материнский капитал. Страховые пенсии в следующем году будут проиндексированы дважды — это с 1 февраля 2027 года, уровень инфляции за текущий год, пока по оценкам, этот уровень составляет 6,8%,. И с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% — в прогнозе это темп роста зарплаты», — сказал заместитель председателя правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Среди стратегических приоритетов — обеспечение потребностей обороны и безопасности страны. Особое внимание уделят семьям с детьми и поддержке ветеранов СВО.

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