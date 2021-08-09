Мужчина выстрелами в спину убил под Тулой двухлетнюю девочку и ранил ее мать

Житель села Панарино в Тульской области ранил из охотничьего ружья женщину и убил ее дочь. Как стало известно 5-tv.ru, причиной стрельбы в спину стали обидные слова.

Инцидент произошел в ночь на 9 августа. 68-летний мужчина стоял на улице неподалеку от своего дома, рядом играли дети. Он услышал от них что-то обидное и пошел в дом за ружьем.

Когда обиженный вышел, мимо него проходила женщина с ребенком. Мужчина сначала выстрелил в воздух, а затем — в спину соседки с дочерью. Возмутившие его дети быстро разбежались.

В результате стрельбы погибла двухлетняя девочка. Ее 41-летнюю маму госпитализировали. Известно, что они жили в доме неподалеку.

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В главке регионального Следственного комитета сообщили, что по факту убийства и покушения на него возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. По версии следствия, в момент стрельбы мужчина был пьян. Погибшая девочка получила ранение в голову. Пострадавшая мама несла ее на руках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пьяный петербуржец открыл стрельбу в очереди за продуктами. Отрезвлять ударами в лицо мужчину пришлось бесстрашным сотрудникам магазина. Инцидент попал на видео.