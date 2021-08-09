Стрелка называли толстым: названа возможная причина убийства ребенка под Тулой

Подозреваемый в убийстве двухлетней девочки в деревне Панарино Тульской области мог открыть стрельбу по соседям, обидевшись на местную детвору — его обзывали толстым и пьяным. По словам соседей 68-летнего мужчины, он страдает алкоголизмом, а в вечер трагедии его, предположительно, вывели из себя чьи-то оскорбительные слова.

О возможной причине инцидента, приведшего к гибели ребенка, журналистам рассказал источник в силовых структурах региона. Жители Панарино, по его словам, не могут поверить в произошедшее, хотя давно знают о пьянстве стрелявшего. В роковой день пенсионер едва держался на ногах после изрядных возлияний. Однако в истинной причине акта агрессии, отметил он в беседе с РИА Новости, будут разбираться следователи.

Трагедия произошла вечером 8 августа. Выпивший виновник инцидента стоял недалеко от своего дома, на улице еще играли дети. Услышав от ребятни что-то обидное, селянин ринулся в свое жилище, нашел там охотничье ружье, после чего вернулся и сделал два выстрела. Первая пуля была пущена вверх, вторая попала в спину женщины, что несла на руках дочь двух с половиной лет.

Ранение ребенка в голову оказалось смертельным, малышка скончалась на месте. 42-летняя мать была госпитализирована, ее состояние врачи Тульской областной клинической больницы оценивают, как стабильно тяжелое. По словам родных, врачи не спешат с прогнозами и надеются на лучшее.

5-tv.ru

Девочку будут хоронить завтра. Отец малышки считает, что пенсионеру нагрубил гулявший во дворе мальчишка — отказался подобрать и выбросить мусор. В ответ подозреваемый со словами: «Ну я тебя сейчас застрелю!» побежал за ружьем. Все, кто был на площадке, решили, что это шутка, и дед просто пошел домой проспаться. Но вскоре стрелок уже целился в нахамившего ему парнишку.

«Он хотел стрельнуть, видимо, из-за конфликта с этим мальчиком, и в это время моя жена несла на руках дочку спать. Дробью стрельнул – а она рассыпается – и эта дробь попала в грудь, в руку, в ушко дочке. Там крови было немерено… Моя дочка просто проходила мимо. Никто не конфликтовал. Просто ребенок грубо ответил – ему не понравилось. Видимо, водка взяла свое…» - сказал потерявший дочь мужчина.

Когда сбитая выстрелом женщина с дочкой на руках упала на землю и закричала, глава семейства бросился к ней. Увидел лужу крови, крикнул соседям, чтобы вызвали скорую. Потом бросился за стрелком, все еще держал ружье в руках. Отняв у него оружие и дав пару оплеух, еще не осознавший трагедии мужчина закричал: «Ты мне ребенка покалечил!». В ответ пенсионер лишь просил прощения и бормотал, что не хотел навредить.

Пока ждали скорую и пытались привести малышку в чувство, виновник происшествия ушел к себе домой и заперся. В течение получаса правоохранители не могли вывести его из дома. Хотя мужчина палил не прицельно, и гибель девочки стала трагической случайностю, в отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Сейчас он задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, допрашивают задержанного и всех возможных свидетелей инцидента.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из магазина в Санкт-Петербурге, где пьяный мужчина открыл стрельбу в очереди за продуктами. На защиту покупателей бросились отважные сотрудники.