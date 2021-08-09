Звезда сериала «Татьянин день» Артем Артемов заявил об отравлении неизвестными людьми
Актер несколько лет лечился от тяжелого недуга. Сейчас его невозможно узнать.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Звезда сериала «Татьянин день» Артем Артемов после нескольких лет затишья дал первое интервью. В разговоре с телеведущим Андреем Малаховым актер заявил, что пропал с экранов не потому, что устал от внимания публики. Он признался, что долгое время балансировал на грани жизни и смерти из-за вмешательства сторонних лиц.
Артемов считает, что его хотели отравить. Жизнь звезды превратилась в ад около шести лет назад, когда он задумал снять фильм-расследование о геноциде. В какой-то момент актер почти перестал двигаться и попал в больницу. Почти все его волосы и зубы выпали, вес постоянно падал. Врачам пришлось приложить немало усилий, чтобы стабилизировать состояние знаменитости.
В тяжелый период он познакомился с девушкой-программистом Валентиной, которая жила и работала в США. Она оставила все и прилетела в Россию ради Артемова. Женщина тратила на мужчину все силы и средства, только чтобы поставить его на ноги. И чудо свершилось.
Влюбленный Артем позвал спасительницу замуж. Сейчас пара воспитывает общих детей. О деталях личной трагедии актер распространяться не хочет. Говорит лишь только, что в спасение не верил до последнего.
«Сейчас лучше. Ходить начал, слава богу. В Европе меня траванули», — уточнил Артемов.
Ранее 5-tv.ru рассказал, куда пропала актриса Светлана Светличная и кто мог ее отравить.
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