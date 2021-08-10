🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 августа, растущая луна в знаке Дева благоволит влюбленным, а также готовым к сотрудничеству и творчеству. В жизни многих начинается светлая полоса.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 августа, растущая луна в знаке Дева благоволит влюбленным. Не стесняйтесь отдаться страсти и надеть все самое лучшее. Также прилив сил испытают те, кто готов к сотрудничеству и творчеству — в их жизни начинается светлая полоса.
♈ Овен
Многие с нетерпением ждут перемен, однако очень редко оказываются к ним готовы. И все же нужно уметь отпускать то, чему давно пора уйти в прошлое. Освободитесь от связей, которые больше не служат вам. Выйдете из ситуаций, которые наносят ущерб вашему психическому и эмоциональному здоровью. Помните: то, для чего вы очищаете пространство, гораздо лучше того, что вы оставляете позади.
Космический совет: расстаньтесь с людьми, которые больше не приносят вам пользы.
♉ Телец
Все это происходит здесь и сейчас. Все это происходит здесь и сейчас! Вот где разворачивается волшебство, Тельцы. Возникшие в вашей голове много лет назад мечты начинают обретать форму в реальности. Итак, поблагодарите таинственные силы, которые помогли вам встать на ноги. Когда закончите, приступайте к созданию своего нового мира.
Космический совет: вас ждут перемены к лучшему, продолжайте в том же духе.
♊ Близнецы
Сегодня вы испытаете прилив страсти. Звезды рекомендуют не сдерживать себя в спальне, да и не только в ней. Есть отличные новости и для Близнецов, которые пока не встретили свою любовь — ваша личная жизнь может круто измениться уже на этой неделе. Поэтому вылезайте из мешковатых спортивных штанов и надевайте самое лучшее! В конце концов, мы все еще ощущаем последствия новолуния в знаке Льва!
Космический совет: не сдерживайте сегодня свою страсть.
♋ Рак
Для Раков наступило прекрасное время. Вы все ближе и ближе подходите к исполнению своей давней мечты. Так что найдите минутку, чтобы с любовью взглянуть на плоды своих трудов и поблагодарить за все Вселенную. Помните: изобилие, как и счастье, умножается, когда им делятся. Поэтому обязательно позовите близких и любимых на празднование вашей победы.
Космический совет: не забудьте пригласить друзей, чтобы отпраздновать свою победу.
♌ Лев
Невозможно все успешно сделать в одиночку, Львы. Сегодня звезды рекомендуют вам посвятить себя плодотворному сотрудничеству с другими. Синхронизируйте свои силы с окружающими — особенно это будет эффективно в решении творческих задач. Придерживайтесь политики «без ограничений». Чем больше вы будете «играть», тем лучше будет результат.
Космический совет: ваша цель сегодня — настроиться на творчество и сотрудничество с другими.
♍ Дева
Девы, вы окружены людьми, которые принимают решения, главным образом опираясь на чувство страха. Страха, который не позволяет им двигаться вперед или раскрыть весь свой потенциал. Поэтому не давайте им направлять вас или влиять на ваши решения. Только вы знаете, кто вы на самом деле и зачем пришли сюда. Поэтому доверьтесь своему внутреннему компасу, даже если путь впереди время от времени кажется неясным.
Космический совет: следуйте по пути, который вам указывает ваш внутренний компас.
♎ Весы
В жизни Весов наступает время любви и других пьянящих чувств. Отдайте свои сердце и душу прекрасному существу перед вами. Помните, страх только удержит вас в старой парадигме. С другой стороны, решение не вступать в отношения сейчас поможет вам подняться на совершенно новый уровень позже. Выбирайте осознанно.
Космический совет: вас ждет любовь, с которой вы никогда не сталкивались прежде.
♏ Скорпион
Окружающий нас мир — это отражение нашего внутреннего мира. Именно так работает Вселенная: чем больше вы работаете над собой, чем больше света вы несете, тем сильнее к вам притягиваются хорошие события и люди. Наоборот это тоже работает. Поэтому перестаньте концентрироваться на проблемах и заставьте себя быть позитивнее. В начале будет сложно, но вскоре вы почувствуете изменения к лучшему.
Космический совет: станьте добрее к окружающим, и они перестанут так сильно злить вас.
♐ Стрелец
Ваши слова обладают способностью как исцелять, так и причинять боль, Стрельцы. Что вы выберете сегодня? Звезды подсказывает, что вы желаете встать на путь добра. Пройдите по нему сами и позовите сделать то же окружающих. Напомните им об их силе и о том, на что они действительно способны. Сегодня Вселенная призывает вас стать катализатором перемен к лучшему.
Космический совет: пусть ваши слова поднимут настроение тем, кто вас окружает.
♑ Козерог
«Любовь дает лишь себя и берет лишь от себя. Любовь ничем не владеет и не хочет, чтобы кто-нибудь владел ею», — слова писателя и поэта Халиля Джебрана, с которых вам стоит начать свой день, Козероги. Начавшаяся глава в вашей жизни должна научить вас непривязанности. Насколько глубока ваша любовь и способна ли она ужиться со свободой? Есть только один способ узнать ответ на этот вопрос.
Космический совет: дайте своим любимым больше свободы сегодня.
♒ Водолей
Важно не только то, что вы говорите, но и то, как вы это говорите. Воспользуйтесь своим даром красноречия, Водолеи. Приведите веские доводы в пользу своего мнения. Уверенность в себе и внимание к собеседнику поможет вам достичь успеха. Рассказать свою историю без купюр или взять на себя роль талантливого оратора — выбор только за вами. Доверьтесь вдохновению, которое идет из самых высших сфер.
Космический совет: сегодня ваш язык — ваш друг.
♊ Рыбы
Вы потратили слишком времени, пытаясь угодить всем людям и следуя правилам, которые были установлены другими. Однако это не принесло вам ничего, кроме сиюминутного удовольствия. В результате такой подход лишил вас связи с вашим подлинным «Я». Сегодня звезды призывают вас взять на себя ответственность за свою жизнь. Спросите себя, что приносит вам радость и что пробуждает в вас творческий порыв. Не все примут намеченный вами путь, и это нормально. Зато это ваш шанс стать по-настоящему счастливым.
Космический совет: не нужно стараться угодить всем, двигайтесь по своему собственному пути.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет, если все знаки зодиака застрянут в одном лифте.
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