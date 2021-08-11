Певица МакSим опубликовала первое фото из больничной палаты

|
Виктория Андреева
3 485

38-летняя звезда несколько недель пребывала в коме. О выписке речи пока не идет.

Певица МакSим опубликовала первое фото из больничной палаты

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Больше месяца россияне молились за выздоровление певицы МакSим. Она угодила в больницу с обширным поражением легких и подозрением на COVID. Молодая артистка не могла дышать самостоятельно, из-за чего ее пришлось погружать в искусственную кому и подключать к аппарату ИВЛ. Люди надеялись и верили, что состояние звезды стабилизируют. И чудо произошло. Красавица, наконец, вышла на связь с фанатами.

На личной страничке в Instagram МакSим выложила первое фото из больничной палаты. В кадре — один из тех, кто спасал певице жизнь. Лицо медика рассмотреть невозможно из-за маски и плотно натянутой шапочки. Зато в глаза сразу бросается его нестандартный защитный костюм: на ткани в ярких цветах изображены девочка и слова из песни селебрити «Здесь и сейчас».

«Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света, возятся с каждым как с родным!» — подписала фото врача МакSим.

Выкладывать селфи для поклонников она пока не решается. Впрочем, россиянам достаточно и того, что певица просто держит их в курсе дела.

Instagram @maksimartist

URA.RU напоминает, что прогнозы по возвращению МакSим на сцену врачи пока не дают. Известно лишь, что ее легкие очень слабые. Соответственно, ни о каких нагрузках — тем более многочасовых выступлениях — речи не идет. Как сообщила журналистам представительница артистки, реабилитация после длительного нахождения в коме займет не менее года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда певицу МакSим планируют выписывать из больницы.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
73.97
0.37 86.63
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:20
ТОП-5 простейших способов избавиться от похмелья
15:19
Сергей Шойгу объяснил, почему решил служить Отечеству
15:11
Абсурдно, но действенно: психолог подсказала, как воплотить желание в жизнь
15:08
Задержанный по подозрению в обороте оружия артист ансамбля Бабкиной сбежал от полиции
14:52
В сети обсуждают видео «заблудившегося» у Белого дома Байдена
14:39
Умерла звезда «Великолепного века», сыгравшая кормилицу султана Сулеймана

Сейчас читают

«Спартак» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов, как играет Александр Головин, новичок…
Врач рассказал о значении группы крови для здоровья
Ученые назвали страны, которым грозит скорое исчезновение
Президент Боливии стал крестным пятисотлетней мумии маленькой девочки
Вредный рефлекс: почему женщинам нельзя заниматься сексом из чувства долга или вины

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака