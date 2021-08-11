Певица МакSим опубликовала первое фото из больничной палаты

Больше месяца россияне молились за выздоровление певицы МакSим. Она угодила в больницу с обширным поражением легких и подозрением на COVID. Молодая артистка не могла дышать самостоятельно, из-за чего ее пришлось погружать в искусственную кому и подключать к аппарату ИВЛ. Люди надеялись и верили, что состояние звезды стабилизируют. И чудо произошло. Красавица, наконец, вышла на связь с фанатами.

На личной страничке в Instagram МакSим выложила первое фото из больничной палаты. В кадре — один из тех, кто спасал певице жизнь. Лицо медика рассмотреть невозможно из-за маски и плотно натянутой шапочки. Зато в глаза сразу бросается его нестандартный защитный костюм: на ткани в ярких цветах изображены девочка и слова из песни селебрити «Здесь и сейчас».

«Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света, возятся с каждым как с родным!» — подписала фото врача МакSим.

Выкладывать селфи для поклонников она пока не решается. Впрочем, россиянам достаточно и того, что певица просто держит их в курсе дела.

Instagram @maksimartist

URA.RU напоминает, что прогнозы по возвращению МакSим на сцену врачи пока не дают. Известно лишь, что ее легкие очень слабые. Соответственно, ни о каких нагрузках — тем более многочасовых выступлениях — речи не идет. Как сообщила журналистам представительница артистки, реабилитация после длительного нахождения в коме займет не менее года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда певицу МакSим планируют выписывать из больницы.