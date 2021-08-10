Директор МакSим рассказала, когда певицу выпишут из больницы: «Тяжело ей пока»

Директор певицы МакSим в интервью 5-tv.ru поделилась мнением, когда ее подопечную могут выписать из больницы, переведя на домашнее лечение. Исполнительница хита «Нежность» совсем недавно вышла из комы, в которой находилась больше месяца, а буквально накануне медики позволили ей продолжить лечение не в реанимации.

«Ее перевели вчера в обычную палату. Самостоятельно двигается, дышит, общается, дали ей вчера телефон. Теперь она на связи. Конечно тяжело пока ей. Не так много энергии. Дышать непросто, но зато самостоятельно», — рассказала Маргарита Соколова.

По словам директора МакSим, выписать певицу из больницы могут уже совсем скоро — «может быть в ближайшие недели — полторы», считает она.

«Будут выписывать, думаю, что недолго ей лежать в больнице, долечиваться будет дома. На ноги поставили, жива слава богу, там уже будет все зависеть от того, как будет восстанавливаться организм, легкие. Запрещено петь, запрещено летать. Нагрузки на легкие она должна исключить полностью», — отметила представитель Марины Максимовой (Настоящее имя певицы — Прим.ред.).

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что после перевода из реанимации 9 августа певица МакSим опубликовала первый пост в Instagram. В первую очередь она поблагодарила всех за огромную поддержку и заботу, а также врачей и персонал больницы № 52, где ей в буквальном смысле спасли жизнь.

Впервые о плохом самочувствии исполнительницы стало известно 12 июля 2021 года. После концерта в Казани она едва стояла на ногах. PR-менеджер звезды Яна Богушевская объяснила ее состояние обычным недомоганием, однако уже через три дня поклонники узнали о госпитализации МакSим.

Вскоре о проблемах со здоровьем певица рассказала фанатам на своей странице в Instagram, опубликовав пост из больницы. По словам звезды, ее легкие были поражены почти на 40%. Однако спустя время МакSим вовсе перестала выходить на связь с поклонниками — оказалось, что врачи ввели артистку в медикаментозную кому, чтобы не возникло кислородное голодание.

Позднее в прессе поступали сообщения об ухудшении здоровья Марины. Стало известно, что Максимову подключили аппарату ИВЛ, а затем перевели на ЭКМО. Кроме того, на фоне медикаментозного лечения у певицы обнаружили серьезное поражение печени, которое перешло в хроническую стадию.

Надо сказать, что за все время пребывания артистки в искусственной коме в СМИ не раз просачивались слухи о смерти МакSим. Однако поклонники звезды не поддавались на провокации в прессе и верили в скорейшее выздоровление кумира. Вскоре надежды фанатов оправдались — 23 июля представитель исполнительницы сообщила о положительной динамике в состоянии Марины Максимовой. Спустя время PR-менеджер поделилась еще одной радостной вестью: звезда пришла в сознание после месячной медикаментозной комы и находится в прекрасном расположении духа.